नजमुल हुसैन शान्तो बने बांगलादेश क्रिकेट टीम के नए कप्तान, तीनों प्रारूपों में संभालेंगे कमान

Najmul Hossain Shanto has been appointed as Bangladesh's captain in all formats: नजमुल हुसैन शान्तो को तीनों प्रारूपों में बांग्लादेश का कप्तान नियुक्त किया गया है। अब वह टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फार्मेट में बांग्लादेश क्रिकेट टीम की कमान संभालेंगे। बीसीबी अध्यक्ष नजमुल हसन के अनुसार शान्तो को एक साल के लिए बागडोर सौंपी गई है। हालांकि ये एक चौंकाने वाला फैसला है क्योंकि इससे पहले शाकिब अल हसन को जून में आगामी T20 विश्व कप तक नेतृत्व करने के लिए तैयार किया गया था।

शान्तो ने न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल के टेस्ट मैचों में और बाद में न्यूजीलैंड दौरे पर सीमित ओवरों की सीरीज के दौरान प्रभावशाली नेतृत्व किया था। शांतो की नियुक्ति को कुछ युवा क्रिकेटरों को स्थायी नेतृत्व की भूमिका देने की बीसीबी की नीति में बदलाव का प्रतीक माना जा रहा है। शाकिब, महमूदुल्लाह और मुश्फिकुर रहीम अभी भी अंतरराष्ट्रीय टीमों का सक्रिय हिस्सा हैं। लेकिन सीनीयर खिलाड़ियों के रहते हुए भी बोर्ड ने ये अहम जिम्मेदारी शान्तो को सौंपी है।

इस फैसले के बाद बीसीबी प्रमुख हसन ने कहा कि वे शाकिब को सभी प्रारूपों में कप्तानी के लिए अपनी नंबर 1 पसंद मानते थे। लेकिन जब शाकिब ने उन्हें अपनी आंख की स्थिति के बारे में बताया तो बोर्ड ने इस भूमिका के लिए शान्तो को चुना। हसन ने कहा कि वे नेतृत्व पर निर्णय लेने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकते।

हसन ने सोमवार को मीरपुर में बोर्ड बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा, "हमने (नजमुल हुसैन) शांतो को तीनों प्रारूपों में कप्तान चुना है। हमने इस बैठक में सबसे लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम की कप्तानी पर चर्चा की। हमने शाकिब से बात की, जिन्होंने हमें बताया कि उनकी आंख की समस्या दूर नहीं हुई है। हम श्रीलंका और जिम्बाब्वे घरेलू श्रृंखला में उनकी उपलब्धता के बारे में निश्चित नहीं हैं। हमें आने वाले टी20 विश्व कप पर भी विचार करना होगा।"

बांग्लादेश इस साल मार्च और अप्रैल में घरेलू मैदान पर तीन टी20, तीन वनडे और दो टेस्ट मैचों में श्रीलंका का सामना करेगी। शांतो इस सीरीज से टीम की कमान संभालेंगे। जून में वेस्टइंडीज और यूएसए में विश्व कप शुरू करने से पहले बांग्लादेश के घरेलू मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ पांच टी20 मैच खेलने की भी संभावना है।