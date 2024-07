IND-W vs NEP-W LIVE: भारत बनाम नेपाल लाइव मैच, टीम इंडिया की नजर सेमीफाइनल पर, यहां देखें लाइव स्कोरकार्ड

Highlights IND-W vs NEP-W LIVE SCORE: भारत बनाम नेपाल लाइव मैच स्ट्रीमिंग India Women vs Nepal Women Live: भारत बनाम नेपाल एशिया कप लाइव मैच India-Women vs Nepal-Women: मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

IND-W vs NEP-W LIVE: भारतीय महिला टीम की नजरें 8वें एशिया कप पर है। टीम इंडिया ने पहले दो मैच में पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात को बुरी तरह से हराया। भारत की नजर तीसरे जीत पर है। आज शाम 7 बजे टीम इंडिया के सामने नेपाल की टीम है। भारत ग्रुुप-ए में 2 मैच में 2 जीत के साथ पहले पायदान पर है। हरमनप्रीत कौर की टीम पहले ही सेमीफाइनल में स्थान ले चुकी है। भारतीय टीम एशिया कप में अजेय है और 7 बार ट्रॉफी पर कब्जा चुकी है।

56 runs with the loss of 3 wickets in the powerplay for #TeamIndia 👀



A quick start, but the #WomenInBlue will look for a partnership now 💪 #INDvUAE | LIVE NOW | #WomensAsiaCupOnStar (Only available in India) pic.twitter.com/raCPz4N50Z — Star Sports (@StarSportsIndia) July 21, 2024

