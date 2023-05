Ireland vs Bangladesh 2023: बांग्लादेश ने आयरलैंड को 4 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा, इस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया

Highlights दूसरे मैच में नजमुल हसन शंटो ने 117 रन की पारी खेली थी। नजमुल हसन शंटो को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया। तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान को मैच का खिलाड़ी घोषित किया गया।

Ireland vs Bangladesh 2023: बांग्लादेश ने आयरलैंड को 4 रन से हराकर सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया। तीसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आयरलैंड की टीम 50 ओवर में 9 विकेट पर 270 रन बना सकी। बांग्लादेश की टीम ने 4 रन से बाजी मार ली।

बांग्लादेश ने तीन मैचों की सीरीज पर कब्जा किया। पहला मैच रद्द किया गया था। दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आयरलैंड पर तीन विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी। दूसरे मैच में नजमुल हसन शंटो ने 117 रन की पारी खेली थी।

For a second game in a row, Bangladesh hold their nerve in a thriller and clinch the ODI series against Ireland 2-0 👊



— ICC (@ICC) May 14, 2023

नजमुल हसन शंटो को प्लेयर ऑफ द सीरीज और तेज गेंदबाज मुस्ताफिजूर रहमान को मैच का खिलाड़ी घोषित किया गया। रहमान ने 10 ओवर में 44 रन देकर 4 विकेट निकाले। शंटो ने दूसरे मैच में शतकीय पारी खेली थी। तीसरे मैच में 32 गेंद में 35 रन बनाए। कप्तान तमीम इकबाल मे 69 रन की शानदार पारी खेली।

बांग्लादेश ने 48.5 ओवर में 274 रन बनाये। जवाब में आयरलैंड जीत के करीब पहुंच रहा था और उसे आखिरी ओवर में दस रन की जरूरत थी। उसने हसन महमूद के इस ओवर में तीन गेंद में दो विकेट गंवा दिये और नौ विकेट पर 269 रन ही बना सकी । बांग्लादेश ने दूसरा वनडे तीन विकेट से जीता था जबकि पहला मैच बारिश में धुल गया था।

From 261/5 to 274 all out – Ireland restrict Bangladesh with a superb bowling performance in the death overs.



Watch the final #IREvBAN ODI LIVE and for FREE on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺



— ICC (@ICC) May 14, 2023

इकबाल ने दूसरे विकेट के लिये नजमुल हुसैन शांतो (35) के साथ 49 और तीसरे विकेट के लिये लिटन दास (35) के साथ 70 रन की साझेदारी की। मुशफिकुर रहीम ने 45 और मेहदी हसन मिराज ने 37 रन बनाये। आयरलैंड के लिये सलामी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग ने 60 और कप्तान एंडी बालबर्नी ने 53 रन बनाये।