T20 World Cup 2024: 26 मैच अधिकारी की घोषणा, भारतीय अंपायर मेनन- मदनगोपाल के अलावा मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ भी शामिल, देखें लिस्ट

T20 World Cup 2024: आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। एक जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज में खेला जाएगा। इस बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अमेरिका में होने वाले आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के पहले दौर के लिए 26 मैच अधिकारियों को नामित किया है। जिसमें भारतीय अंपायर नितिन मेनन और जयरमन मदनगोपाल के अलावा मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ भी शामिल हैं। सूची में 20 अंपायर और छह मैच रेफरी शामिल हैं। विश्व कप के नौवें संस्करण में अंपायरिंग करेंगे।

अंपायर: क्रिस ब्राउन, कुमार धर्मसेना, क्रिस गाफाने, माइकल गॉ, एड्रियन होल्डस्टोक, रिचर्ड इलिंगवर्थ, अलाहुद्दीन पालेकर, रिचर्ड केटलबोरो, जयरमन मदनगोपाल, नितिन मेनन, सैम नोगाजस्की, अहसान रजा, राशिद रियाज, पॉल रिफेल, लैंगटन रूसेरे, शाहिद सैकत, रोडने टकर, एलेक्स व्हार्फ, जोएल विल्सन और आसिफ याकूब।

मैच रेफरी: डेविड बून, जेफ क्रो, रंजन मदुगले, एंड्रयू पाइक्रोफ्ट, रिची रिचर्डसन और जवागल श्रीनाथ।

