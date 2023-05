IPL Points Table 2023: गुजरात टाइटंस को हराकर तीसरे स्थान पर मुंबई इंडियंस, जानें अंक तालिका का हाल, किसके पास पर्पल और ऑरेंज कैप

IPL Points Table 2023: सूर्यकुमार यादव की 49 गेंद में नाबाद 103 रन की आतिशी पारी के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर मुंबई इंडियंस ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में गुजरात टाइटंस को 27 रन से शिकस्त दी।

By सतीश कुमार सिंह | Published: May 13, 2023 11:48 AM