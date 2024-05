Highlights चार्टर्ड उड़ान को पहले गुवाहाटी की ओर रवाना किया गया और फिर वाराणसी मोड़ा गया। खराब मौसम के कारण कोलकाता में विमान का उतरना असंभव था। खराब मौसम के कारण केकेआर की चार्टर्ड उड़ान को गुवाहाटी मोड़ दिया गया।

IPL 2024:कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों की लखनऊ से कोलकाता की उड़ान खराब मौसम के कारण बाधित होने से उन्हें रात वाराणसी में गुजारनी पड़ी। लखनऊ सुपर जाइंट्स को रविवार को 98 रन से हराने के बाद श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली टीम सोमवार की शाम कोलकाता के लिये रवाना हुई। टीम को 7 बजकर 25 मिनट पर कोलकाता पहुंचना था। चार्टर्ड उड़ान को पहले गुवाहाटी की ओर रवाना किया गया और फिर वाराणसी मोड़ा गया। खराब मौसम के कारण कोलकाता में विमान का उतरना असंभव था।

Travel update: KKR's charter flight from Lucknow to Kolkata diverted to Guwahati due to bad weather ⛈️



Flight currently standing at the Guwahati Airport tarmac. More updates soon pic.twitter.com/XFPTHgM2FJ