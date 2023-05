IPL 2023: आरसीबी ने 15 साल बाद किया ऐसा कारनामा, 2008 में बनाया अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा

आईपीएल 2023 के 43वें मैच में आज लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी की टीम ने बोर्ड पर 126 रन लगाए। जवाब में लखनऊ की टीम सिर्फ 108 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। आरसीबी ने ये मुकाबला 18 रन से जीता।

By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: May 2, 2023 11:06 AM