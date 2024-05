RCB vs CSK: विराट- धोनी फैंस का टूटेगा दिल, हाई वोल्टेज मैच पर बारिश-तूफान का साया

Highlights 18 मई को चेन्नई सुपरकिंग्स और आरसीबी के बीच होना है मैच मौसम विभाग के अनुसार, मैच के दिन भारी बारिश की आशंका प्ले ऑफ की रेस में जाने के लिए दोनों टीम को मैच जीतना जरूरी

RCB vs CSK: महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। 18 मई को आरसीबी और चेन्नई के बीच होने वाले हाई-वोल्टेज मैच पर बारिश का साया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस दिन भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। अगर बारिश होती है तो धोनी और विराट के फैंस का दिल टूटने वाला है। क्योंकि, इस मैच के लिए फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वहीं, प्लेऑफ के लिहाज से भी यह मैच दोनों टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों टीम के बीच आईपीएल 2024 का 68 वां मैच खेला जाना है।

MS Dhoni on the way to Bengaluru 🦁🔥 pic.twitter.com/Aq2CqluWwg