IPL 2024: Jonty Rhodes को आखिर मुंबई में ऐसा क्यों लगा.., सोशल मीडिया पर शहरवासियों को लेकर कह दी ये बात

Highlights दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट स्टार जोंटी रोड्स ने मुंबई वासियों को लेकर कह दी ये बात इसके साथ ही उन्होंने शहरवासियों को बेवकूफ कह दिया यही नहीं उन्होंने अपने भारत प्रेम पर अलर्ट होने के लिए सोशल मीडिया पर अपनी बात जाहिर की

नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट स्टार जोंटी रोड्स ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर मुंबई में नई बनी कोस्टल रोड प्रोजेक्ट को लेकर ओवर स्पीड के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि लोगों को लगता है कि उनकी खुद की रेसिंग रोड है। गौरतलब है कि 11 किलोमीटर लंबे पुल को आम लोगों के लिए 11 मार्च, 2024 को ओपन किया गया था, यह लंबा मार्ग बांद्रा से दक्षिण मुंबई तक रोजाना यात्रा करने वालों के लिए वरदान और रास्ते को सुगम होने के साथ-साथ सरल बना देता है।

लेकिन, उन्होंने बताया कि रोजाना देखने को मिलता है कि इस हाईवे पर 80 किलोमीटर की स्पीड से लोग यहां चलते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कार अक्सर यहां बस लेन में रेगुलर बेसिस पर चलती हैं, जबकि इस रोड का साइन सीधे तौर पर लोगों को बताता है कि फोर्थ लेन से दूर रहने के लिए कहते हैं।

रोड्स, जो एक शौकीन बाइकर हैं और नियमित रूप से अपनी रॉयल एनफील्ड पर टीम होटल से स्टेडियम तक यात्रा करते हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर इस मुद्दे पर प्रकाश डाला।

I remember the #MumbaiCoastalRoad beingva contentious issue when work first started - what is the general feeling of #Mumbaikers now that it has opened? Other than some idiots treating it like their personal racing circuit, as I type pic.twitter.com/TdH0N9aGOU