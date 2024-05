IPL 2024 Points Table: केकेआर के बाद आरआर प्लेऑफ में जाने वाली दूसरी टीम, अब रोचक जंग, 2 सीट और 5 टीम, जानें अंक तालिका में कौन कहां

Highlights IPL 2024 Points Table: डीसी, सीएसके, आरसीबी, एसआरएच और एलएसजी आपस में टकराएंगे। IPL 2024 Points Table: राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम हो गई है। IPL 2024 Points Table: दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जाइंट्स को 19 रन से मात दी।

IPL 2024 Points Table: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) प्लेऑफ की रेस और रोचक हो गई है। दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जाइंट्स को 19 रन से मात दी। लेकिन अंक तालिका में अलग ही मामला है। कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बाद राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम हो गई है। मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians), पंजाब किंग्स ( Punjab Kings) और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) की टीम प्लेऑफ रेस से बाहर हो गई है। यानी 2 सीट के लिए 5 टीम में मुकाबला है। डीसी, सीएसके, आरसीबी, एसआरएच और एलएसजी आपस में टकराएंगे।

आईपीएल प्वाइंट टेबलः ( IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 19 (प्लेऑफ की पहली टीम)

2- राजस्थान रॉयल्सः 16 (प्लेऑफ की दूसरी टीम)

3- चेन्नई सुपर किंग्सः 14

4- सनराइजर्स हैदराबादः 14

5- दिल्ली कैपिटल्सः 14

6-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 12

7- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

8- गुजरात टाइटंसः 11 (बाहर)

9- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)

10- पंजाब किंग्सः 8 (बाहर)

