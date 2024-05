IPL 2024: दिल्ली कैपिटल्स की लखनऊ सुपर जायंट्स पर जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ के लिए किया क्वालीफाई

आरआर फिलहाल 12 मैचों में 16 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है और उसके दो मैच बाकी हैं। वे 19 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स का सामना करने से पहले बुधवार को पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) से खेलेंगे। केकेआर के बाद आरआर आईपीएल प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने वाली दूसरी टीम बन गई है।

By रुस्तम राणा | Published: May 15, 2024 12:18 AM