IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: कोहली और बुमराह की 'बादशाहत', हर्षल और गायकवाड़ दे रहे टक्कर, देखें टॉप-10 में कौन खिलाड़ी शामिल...

Highlights IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: जसप्रीत बुमराह ने भी पर्पल कैप पर धाक जमा लिया है। IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: 13 मैच में 20 विकेट अपने नाम किया है। IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: दोनों भारतीय खिलाड़ी की बादशाहत कायम है।

IPL 2024 updated Orange-Purple Cap: इंडियन प्रीमियर लीग (Indian Premier League 2024) प्लेऑफ रेस के साथ-साथ ऑरेंज और पर्पल कैप में उतार-चढ़ाव हो रहा है। कई खिलाड़ी रनों की बारिश कर रहे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पूर्व कप्तान किंग विराट कोहली 13 मैच में 661 रन के साथ सबसे आगे हैं और ऑरेंज कैप पर कब्जा किया है। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी और भारतीय तेज गेंदबाज के अगुआ जसप्रीत बुमराह ने भी पर्पल कैप पर धाक जमा लिया है और 13 मैच में 20 विकेट अपने नाम किया है। यानी दोनों भारतीय खिलाड़ी की बादशाहत कायम है।

Fearless striking from Arshad Khan 🔥



He's not given up yet in this chase 💪



Watch the match LIVE on @StarSportsIndia and @JioCinema 💻📱#TATAIPL | #DCvLSGpic.twitter.com/JxfdwBnG0t — IndianPremierLeague (@IPL) May 14, 2024

आईपीएल में ऑरेंज कैपः (IPL 2024 updated Orange Cap)

1- विराट कोहलीः 661

2- ऋतुराज गायकवाड़ः 583

3- ट्रैविस हेडः 533

4- साई सुदर्शनः 527

5- संजू सैमसनः 486

6- रियान परागः 483

7- केएल राहुलः 465

8- सुनील नारायणः 461

9- ऋषभ पंतः 446

10- फिल साल्टः 435

आईपीएल में पर्पल कैपः (IPL 2024 updated Purple Cap)

1- जसप्रीत बुमराहः 20

2- हर्षल पटेलः 20

3- वरुण चक्रवर्तीः 18

4ः खलील अहमदः 17

5- मुकेश कुमारः 17

6- तुषार देशपांडेः 16

7- कुलदीप यादवः 16

8- हर्षित राणाः 16

9- अर्शदीप सिंहः 16

10- सुनील नारायणः 15

Make way for the 𝗥𝗮𝗷𝗮𝘀𝘁𝗵𝗮𝗻 𝗥𝗼𝘆𝗮𝗹𝘀 🩷



They become the second team to 𝙌𝙪𝙖𝙡𝙞𝙛𝙮 for the https://twitter.com/hashtag/TATAIPL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TATAIPL 2024 Playoffs 🥳



Which 2️⃣ teams will join the race? 🤔



Points Table 👉 https://t.co/3ESMiCruG5">https://t.co/3ESMiCruG5 href="https://twitter.com/rajasthanroyals?ref_src=twsrc%5Etfw">@rajasthanroyalshttps://t.co/5uwWKfTDfc">pic.twitter.com/5uwWKfTDfc — IndianPremierLeague (@IPL) https://twitter.com/IPL/status/1790440871680164321?ref_src=twsrc%5Etfw">May 14, 2024

The Punch.ev Electric Striker of the Match between Delhi Capitals & Lucknow Super Giants goes to Tristan Stubbshttps://twitter.com/hashtag/TATAIPL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TATAIPL | https://twitter.com/Tataev?ref_src=twsrc%5Etfw">@Tataev | https://twitter.com/hashtag/PunchevElectricStriker?src=hash&ref_src…">#PunchevElectricStriker | https://twitter.com/hashtag/BeyondEveryday?src=hash&ref_src=twsrc%5…">#BeyondEveryday | https://twitter.com/hashtag/DCvLSG?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#DCvLSGhttps://t.co/ddyGKk7V2E">pic.twitter.com/ddyGKk7V2E — IndianPremierLeague (@IPL) https://twitter.com/IPL/status/1790451957477310943?ref_src=twsrc%5Etfw">May 14, 2024

आईपीएल प्वाइंट टेबलः ( IPL 2024 Points Table Updated)

1- कोलकाता नाइट राइडर्सः 19 (प्लेऑफ की पहली टीम)

2- राजस्थान रॉयल्सः 16 (प्लेऑफ की दूसरी टीम)

3- चेन्नई सुपर किंग्सः 14

4- सनराइजर्स हैदराबादः 14

5- दिल्ली कैपिटल्सः 14

6-रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुः 12

7- लखनऊ सुपर जाइंट्सः 12

8- गुजरात टाइटंसः 11 (बाहर)

9- मुंबई इंडियंसः 8 (बाहर)

10- पंजाब किंग्सः 8 (बाहर)