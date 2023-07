India vs West Indies Test Series: वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार नौवीं टेस्ट सीरीज पर कब्जा, जानें टॉप-10 रन स्कोरर, देखें लिस्ट

Highlights भारत ने इस तरह से दो मैचों की सीरीज 1-0 से जीती। दूसरी पारी के दौरान सबसे तेज टीम 100 (12.2 ओवर) बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया। तीसरे चक्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंक जुटाने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

India vs West Indies Test Series: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से जीत ली है। पोर्ट ऑफ स्पेन में दूसरा टेस्ट मैच मंगलवार को ड्रा हो गया और बारिश के कारण आखिरी दिन कोई खेल संभव नहीं हो सका। भारत जीत से आठ विकेट दूर था, जबकि वेस्टइंडीज को सीरीज बराबर करने के लिए पांचवें दिन 289 रनों की जरूरत थी।

Leading run-getter (2⃣6⃣6⃣ runs) in the Test series 🔝



Leading wicket-taker (1⃣5⃣ wickets) in the Test series 🔝



Say hello to Yashasvi Jaiswal & R Ashwin👋#TeamIndia | #WIvINDpic.twitter.com/vCqYnbRk19 — BCCI (@BCCI) July 24, 2023

आयोजन स्थल पर भारी बारिश के कारण कुछ भी नहीं हुआ, जिससे दोनों कप्तानों को खेल जल्दी बंद करना पड़ा। यह वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की लगातार नौवीं टेस्ट सीरीज जीत है, जिसमें भारत ने टेस्ट की दूसरी पारी के दौरान सबसे तेज टीम 100 (12.2 ओवर) बनाने का रिकॉर्ड भी बनाया।

No play on the final day in Trinidad as the second Test between the West Indies and India ends in a draw.#WTC25 | 📝 #WIvIND: https://t.co/4hUd6BPlKwpic.twitter.com/9TD5qbvg4l — ICC (@ICC) July 24, 2023

मोहम्मद सिराज को पहली पारी में उनके करियर के सर्वश्रेष्ठ 23.4-6-60-5 के आंकड़े के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। बारिश ने उसकी क्लीन स्वीप करके विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के तीसरे चक्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंक जुटाने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया।

That Series-Winning Grin 😊



Congratulations to the Rohit Sharma-led #TeamIndia on the Test series win 👏 👏#WIvINDpic.twitter.com/uWqmdtqhl5 — BCCI (@BCCI) July 24, 2023

टॉप-10 रन स्कोररः (Most Runs in India vs West Indies) यशस्वी जयसवाल 266 रोहित शर्मा 240 विराट कोहली 197 क्रैग ब्रैथवेट 130 ए अथानाजे 112 रविंद्र जड़ेजा 98 इशान किशन 78 टी चंद्रपॉल 76 जर्मेन ब्लैकवुड 59 रविचंद्रन अश्विन 56

डब्ल्यूटीसी के पहले दो चक्र में फाइनल में पहुंचने वाले भारत ने डोमिनिका में खेला गया पहला टेस्ट मैच पारी और 141 रन से जीत कर नए चक्र की शानदार शुरुआत की थी। मैच के पांचवें और अंतिम दिन सुबह से ही मूसलाधार बारिश होती रही जिसके कारण खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में ही समय बिताना पड़ा।

लंच के निर्धारित समय से कुछ देर पहले बारिश रुक गई और बादल भी छंट गए जिसके बाद अंपायरों ने भारतीय समयानुसार 11 बजकर 10 मिनट पर खेल शुरू करने की घोषणा की। अभी खिलाड़ी मैदान पर उतर पाते कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी। अंपायरों ने इसके बाद दोनों कप्तानों की सहमति से भारतीय समयानुसार 12 बजकर 20 मिनट पर मैच ड्रॉ समाप्त करने की घोषणा की।

इस बीच जब बारिश थम रखी थी तब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ देकर समय बिताया। मैच के चौथे दिन का खेल भी बारिश से प्रभावित रहा था जिसमें वेस्टइंडीज ने 365 रन के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए दो विकेट पर 76 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज इस तरह से लक्ष्य से अभी 289 रन पीछे है।

चौथे दिन का खेल समाप्त होने के समय जर्मेन ब्लैकवुड 20 और सलामी बल्लेबाज तेगनारायण चंद्रपाल 24 रन पर खेल रहे थे। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली के 121 रन की मदद से अपनी पहली पारी में 438 रन बनाए थे। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की चौथे दिन की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को पहली पारी में 255 रन पर आउट कर दिया था।

वेस्टइंडीज ने चौथे दिन अपनी पहली पारी चार विकेट पर 229 रन से आगे शुरू की थी लेकिन सिराज ने सुबह के सत्र में पांच विकेट लेकर भारत की जीत की उम्मीद जगा दी थी। सिराज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 60 रन देकर पांच विकेट लिए थे।

कप्तान रोहित शर्मा (57) और विकेटकीपर बल्लेबाज इशान किशन (नाबाद 52) के आक्रामक अर्धशतकों की मदद से भारत ने अपनी दूसरी पारी दो विकेट पर 181 रन पर समाप्त घोषित करके वेस्टइंडीज के सामने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा था। अब इन दोनों टीम के बीच तीन वनडे और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज खेली जाएंगी।