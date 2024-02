IND vs AUS, U-19 Final Live Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वर्ल्ड कप लाइव स्कोर, अफ्रीका के विलोमूर पार्क क्रिकेट स्टेडियम में, देखें लाइव अपडेट

Highlights IND vs AUS U19 Final: भारत-ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 विश्व कप फाइनल लाइव स्कोर India vs Australia: वर्ल्ड कप फाइनल 2024 लाइव, भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच दोपहर 1:30 बजे से

India vs Australia U19 Live Score: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 वर्ल्ड कप लाइव स्कोर, अफ्रीका के विलोमूर पार्क क्रिकेट स्टेडियम में, देखें लाइव अपडेट

भारत: उदय सहारन (कप्तान), अर्शिन कुलकर्णी, आदर्श सिंह, रुद्र मयूर पटेल, सचिन धास, प्रियांशु मोलिया, मुशीर खान, अरावली अवनीश राव (विकेटकीपर), सौम्य कुमार पांडे (उप कप्तान), मुरुगन अभिषेक, इनेश महाजन (विकेटकीपर), धनुष गौड़ा, आराध्या शुक्ला, राज लिम्बानी, नमन तिवारी।

ऑस्ट्रेलिया: ह्यू वेबगेन (कप्तान), लाचलान ऐटकेन, चार्ली एंडरसन, हरकीरत बाजवा, महली बियर्डमैन, टॉम कैम्पबेल, हैरी डिक्सन, रेयान हिक्स (विकेटकीपर), सैम कोनस्टास, राफेल मैकमिलन, ऐडन ओकोनोर, हरजस सिंह, टॉम स्ट्रेकर, कैलम विडलर और ओली पीक।

It all comes down to this for tournament supremacy 🏆



A look at India and Australia's chances in the #U19WorldCup Final in Johannesburg 🎥 pic.twitter.com/Gx30YVKvYC