IND vs ENG: विराट, श्रेयस, पुजारा और रहाणे टीम में नहीं, आखिर रोहित किसे रखेंगे प्लेइंग इलेवन में, कैसे जीतेंगे सीरीज

Highlights रविंद्र जडेजा और केएल राहुल को टीम में शामिल किया है। आवेश खान की जगह मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है। 17 सदस्यीय टीम में एकमात्र नया चेहरा बंगाल के तेज गेंदबाज आकाश दीप हैं।

IND vs ENG Team India Squad Announced for England Series: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बड़ी उलझन है। भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। दोनों टीम 1-1 से बराबर है। तीसरा टेस्ट 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा। कप्तान रोहित और कोच राहुल द्रविड़ के सामने काफी मुश्किल हालात है और प्लेइंग इलेवन में किसे रखा जाए। पूर्व कप्तान विराट कोहली, सीनियर खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा, श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे टीम में नहीं है। श्रेयस अय्यर चोट के कारण बाहर और 2 मैचों में कुछ खास प्रदर्शन भी नहीं किया था। पुजारा और रहाणे रन बनाने में असफल रहे। इस कारण टीम से बाहर है। विराट परिवारिक छुट्टी लिए हैं। रोहित के सामने सीरीज बचाने की चुनौती है। हालांकि दूसरे मैच शुभमन गिल ने दूसरी पारी में शतक जड़कर फॉर्म वापसी की है। टीम को राहत की बात है। यशस्वी जायसवाल भी दोनों मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। कप्तान रोहित भी बल्ले से ज्यादा रन नहीं बना रहे हैं। अब देखना है कि रोहित क्या करते हैं। रोहित (36), कोहली (35), आर अश्विन (37) और रविंद्र जडेजा (35) करियर के आखिरी पड़ाव पर हैं।

India confirm the status of Virat Kohli for the remaining Tests against England.



More 👇#WTC25#INDvENGhttps://t.co/KIMK4BP56e — ICC (@ICC) February 10, 2024

टीम इस प्रकार है: रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह (उप कप्तान), यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, केएल राहुल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), केएस भरत (विकेटकीपर), आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर ,कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मुकेश कुमार और आकाश दीप।

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली व्यक्तिगत कारणों से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बचे हुए मुकबलों से हट गए हैं जिसकी पुष्टि शनिवार को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने की। इससे कोहली की उपलब्धता को लेकर चल रही अटकलें खत्म हो गयीं। कोहली पहले दो टेस्ट में नहीं खेले थे। बीसीसीआई ने कहा, ‘विराट कोहली व्यक्तिगत कारणों से सीरीज के बचे हुए मैचों के चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। बोर्ड कोहली के फैसले का पूरा सम्मान और समर्थन करता है।’ कोहली इस समय पारिवारिक कारणों से विदेश में हैं।

अभी सीरीज 1-1 से बराबरी पर है। तीसरा मैच 15 फरवरी से राजकोट में शुरू होगा। राष्ट्रीय चयन समिति ने सीनियर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और केएल राहुल को टीम में शामिल किया है लेकिन बीसीसीआई की चिकिस्तसा टीम द्वारा मंजूरी मिलने के बाद ही उन्हें खिलाया जा सकता है। इन दोनों को चोट लगी थी।

सीनियर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को कमर के निचले हिस्से और ‘ग्रोइन’ में खिंचाव की शिकायत के बाद टीम में नहीं चुना गया है। हालांकि बीसीसीआई ने उनका मेडिकल अपडेट नहीं दिया गया है। माना जा रहा है कि अय्यर को हर हाल में बाहर कर दिया जाता और उनकी चोट ने चयनकर्ताओं के लिए फैसला आसान कर दिया है।

इस 17 सदस्यीय टीम में एकमात्र नया चेहरा बंगाल के तेज गेंदबाज आकाश दीप हैं जिन्हें प्रथम श्रेणी क्रिकेट और हाल ही में भारत ‘ए’ बनाम इंग्लैंड लायंस टेस्ट सीरीज में लगातार प्रदर्शन की बदौलत यह मौका मिला है। बायें हाथ के स्पिनर सौरभ कुमार को रिलीज कर दिया गया है क्योंकि जडेजा की वापसी हो गयी है जबकि आवेश खान की जगह मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है।