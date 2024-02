SA20 Final 2024: फाइनल में गत चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप के सामने डरबन सुपर जाइंट्स, लाइव स्ट्रीमिंग कब और कहां देखें, सभी डिटेल यहां पर मौजूद

Highlights डरबन सुपर जाइंट्स भी 10 में से 7 जीत के साथ और 32 अंक लेकर पीछे रहा। सनराइजर्स ने अब तक खेले गए 10 मैचों में 7 जीत के साथ अंक तालिका में 33 अंत लेकर पहले स्थान रहा। दोनों टीमें ने लीग मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन किया और विरोधी टीम को पस्त किया।

SA20 Final, Sunrisers Eastern Cape vs Durban's Super Giants Live streaming: गत चैम्पियन सनराइजर्स ईस्टर्न कैप (सनराइजर्स हैदराबाद) लगातार दूसरी बार ‘बेतवे एसए20’ के फाइनल में प्रवेश किया है। एडेन मार्कराम के सामने डरबन सुपर जाइंट्स (लखनऊ सुपर जाइंट्स) है। आज रात 9 बजे लाइव प्रसारण होगा। SA20 के दूसरे सीज़न में अंतिम मुकाबले के लिए मंच तैयार है। रविवार को आखिर कौन बाजी मारेगा। दोनों टीमें ने लीग मुकाबले में धमाकेदार प्रदर्शन किया और विरोधी टीम को पस्त किया। सनराइजर्स ने अब तक खेले गए 10 मैचों में 7 जीत के साथ अंक तालिका में 33 अंत लेकर पहले स्थान रहा। डरबन सुपर जाइंट्स भी 10 में से 7 जीत के साथ और 32 अंक लेकर पीछे रहा।

कब खेला जाएगा? सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम डरबन सुपर जाइंट्स फाइनल मैच 10 फरवरी, शनिवार को दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।

सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम डरबन सुपर जाइंट्स, SA20 फाइनल मैच किस समय है? सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम डरबन सुपर जाइंट्स, SA20 फाइनल मैच भारतीय समयानुसार रात 9:00 बजे शुरू होने वाला है।

कौन सा चैनल फाइनल मैच का प्रसारण करेगा? सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम डरबन सुपर जाइंट्स, SA20 फाइनल मैच का भारत में स्पोर्ट्स18 नेटवर्क पर सीधा प्रसारण किया जाएगा।

फाइनल मैच का सीधा प्रसारण कहां करें? सनराइजर्स ईस्टर्न केप बनाम डरबन के सुपर जाइंट्स मैच को JioCinema ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है।

पिछले साल SA20 दक्षिण अफ़्रीकी क्रिकेट लीग खूब पसंद किया गया था। मौजूदा चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप और डरबन सुपर जायंट्स के बीच रोमांच से भरपूर होगा। इसकी फ्रेंचाइजी भारतीय स्वामित्व में हैं। डीएसजी के कप्तान केशव महाराज है। सनराइजर्स की कमान मार्कराम के पास है।

.@SunrisersEC captain Aiden Markram gives us the low down on lifting the #Betway#SA20 trophy 🏆#WelcomeToIncredible | @ThomasLytepic.twitter.com/XQjBgPnt4v