ICC Under 19 World Cup 2024: 32 रन पर चार विकेट गिरे, उदय और धास ने दक्षिण अफ्रीका को कूटा, जानें जीत के बाद सचिन ने क्या कहा...

Highlights बल्लेबाजों ने पांचवें विकेट के लिए 171 रन की भागीदारी निभायी। बड़ी भागीदारी हमें मैच में जीत दिला सकती है। नौवीं दफा अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया।

ICC Under 19 World Cup 2024: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अंडर-19 विश्व कप सेमीफाइनल में 96 रन की पारी खेलने वाले आक्रामक बल्लेबाज सचिन धास ने कहा कि 245 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 32 रन पर चार विकेट गंवाने के बावजूद उन्होंने और कप्तान उदय सहारन ने कभी भरोसा नहीं छोड़ा। भारत ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका पर रोमांचक जीत से नौवीं दफा अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। सचिन ने 95 गेंद में 96 रन की पारी खेली जबकि उदय ने 124 गेंद में 81 रन बनाकर भारत को इस मुश्किल हालत से उबरने में मदद की। सचिन ने मैच खत्म होने के बाद प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘हमारी योजना अंत तक बल्लेबाजी करने की थी। हमें पूरा भरोसा था कि हम जीत तक पहुंच सकते हैं।

