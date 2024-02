U19 World Cup: पाकिस्तान खिलाड़ी रन बनाने को तरसे, स्ट्रेकर ने झटके 6 विकेट, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराया, 11 फरवरी को गत चैम्पियन भारत से टक्कर

Highlights ऑस्ट्रेलिया रोमांचक जीत के साथ फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल रविवार को इसी स्टेडियम में खेला जायेगा। महज 179 रन का स्कोर ही खड़ा पर पायी।

icc U19 World Cup: चौका और पाकिस्तान टीम आईसीसी अंडर-19 विश्व कप से बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। 11 फरवरी को गत चैम्पियन भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अंडर-19 विश्व कप फाइनल खेला जाएगा। विलोमूर पार्क बेनोनी में खेला जाएगा। टॉम स्ट्रेकर ने कमाल की गेंदबाजी की और 9.5 ओवर में एक मेडन रखते हुए 24 रन खर्च कर 6 विकेट निकाले। पाकिस्तान के खिलाड़ी रन बनाने को तरस गए। स्ट्रेकर के छह विकेट और हैरी डिक्सन के अर्धशतक के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान पर एक विकेट की रोमांचक जीत हासिल कर आईसीसी अंडर-19 विश्व कप फाइनल में प्रवेश किया जिसमें उसका सामना गत चैम्पियन भारत से होगा। फाइनल रविवार को इसी स्टेडियम में खेला जायेगा।

"We'll love that challenge, we'll love that fight." 💬



Skipper Hugh Weibgen says Australia is looking forward forward to the India challenge in the #U19WorldCup Final ⬇️https://t.co/Ljvym3jt2i — ICC (@ICC) February 9, 2024

पाकिस्तान के खिलाड़ी तेज गेंदबाज स्ट्रेकर (24 रन देकर छह विकेट) के आगे संघर्ष करते रहे जिससे टीम बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद महज 179 रन का स्कोर ही खड़ा पर पायी। अगर अराफात मिन्हास (52 रन) और अजान अवेस (52 रन) के अर्धशतक नहीं होते तो यह स्कोर और कम होता।

Five dominant victories, followed by a nervy run chase in the semi-final against South Africa 🙌



We detail how India progressed through to the #U19World Cup Final ⬇️https://t.co/gMkZOG08Ig — ICC (@ICC) February 9, 2024

ऑस्ट्रेलियाई टीम भी पाकिस्तानी गेंदबाजों के आगे जूझती दिखी लेकिन इसके बावजूद 49.1 ओवर में नौ विकेट पर 181 रन बनाकर फाइनल में पहुंचने में सफल रही। इसमें डिक्सन (75 गेंद में 50 रन, पांच चौके) और ओलिवर पीके (75 गेंद में 49 रन, तीन चौके) की पारियों का अहम योगदान रहा। भारतीय टीम अपना नौवां फाइनल खेलेगी जबकि आस्ट्रेलिया का यह छठा फाइनल होगा।

भारत ने रिकॉर्ड पांच खिताब जीते हैं जबकि ऑस्ट्रेलिया के नाम तीन ट्राफियां रही हैं। पिछली बार आस्ट्रेलिया ने 2010 में यह ट्राफी पाकिस्तान को हराकर जीती थी। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को प्रत्येक रन के लिए मेहनत करायी। आस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डिक्सन और सैम कोन्सास (14) ने मिलकर 33 रन जोड़े लेकिन टीम ने 6.2 ओवर में 26 रन जोड़कर चार विकेट गंवा दिये जिससे टीम मुश्किल में थी। हालांकि आस्ट्रेलियाई टीम दबाव का जितनी अच्छी तरह सामना करती है, उतना ज्यादा टीम नहीं कर पाती हैं और उन्होंने मुकाबले में इसी जज्बे का प्रदर्शन किया।

Tom Straker's incredible spell in the #U19WorldCup semi-final saw him break Kagiso Rabada's record 💥



More ➡️ https://t.co/mPNHPs7FG6pic.twitter.com/L9E5B70a6y — ICC (@ICC) February 9, 2024

ऑस्ट्रेलिया के मध्यक्रम ने एक दो रन लेने के अलावा बीच बीच में बाउंड्री से रन जुटाने पर ध्यान लगाया। टूर्नामेंट में तीसरा अर्धशतक जड़ने वाले डिक्सन और पीके ने मिलकर पांचवें विकेट के लिए 43 रन जोड़े जिससे टीम लक्ष्य तक पहुंचने की दौड़ में बनी रही। लेकिन बायें हाथ के स्पिनर मिन्हास ने तेज स्पिन होती गेंद पर डिक्सन के स्टंप उखाड़कर इस भागीदारी को तोड़ दिया। इसके बाद पीके और टॉम कैम्पबेल (25 रन, 42 गेंद, दो चौके) ने कोई जोखिम उठाये बिना 44 रन की भागीदारी बनायी। अराफात ने आर्म गेंद से कैम्पबेल के ऑफ स्टंप उखाड़कर इस साझेदारी का अंत किया।

फिर 15 वर्षीय तेज गेंदबाज अली रजा ने पीके को आउट कर आस्ट्रेलिया को बड़ा झटका दिया। रजा ने मांसपेशियों में खिंचाव के बावजूद गेंदबाजी की। उन्होंने अपने अंतिम ओवर में स्ट्रेकर और माहली बर्डमैन के विकेट लेकर आस्ट्रेलिया का स्कोर नौ विकेट पर 164 रन कर दिया। अब आस्ट्रेलिया का एक विकेट बचा था और उसे जीत के लिए 16 रन चाहिए थे।

15-year-old Ali Raza produced a riveting spell to keep Pakistan in the game till the very end in the semi-final 🌟#U19WorldCuppic.twitter.com/wekJPTO0xx — ICC (@ICC) February 8, 2024

राफ मैकमिलन (नाबाद 19 रन) और कैलम विडलर (नाबाद तीन रन) ने अंतिम ओवर में टीम को जीत दिलायी। गेंद से शानदार प्रदर्शन करने वाले पाकिस्तान ने इससे पहले बल्ले से निराशाजनक प्रदर्शन किया। शैमिल हुसैन और शाजेब खान पहले पावरप्ले में पवेलियन लौट गये। आस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्ट्रेकर, बर्डमैन और विडलर ने पिच से अच्छा उछाल हासिल कर पाकिस्तानी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाला जिससे वे पहले 10 ओवर में केवल 27 रन ही बना सके। पाकिस्तान की पारी में 50 रन से ज्यादा की केवल एक साझेदारी हुई जो अवेस और मिन्हास के बीच छठे विकेट के लिए 54 रन की थी।

अवेस और मिन्हास ने मैदानी शॉट तथा एक या दो रन से से ज्यादातर रन जुटाये। लेकिन इन दोनों ने करीब 14 ओवर तक बल्लेबाजी की। जैसे ही दोनों ने थोड़ा खुलकर खेलने का प्रयास किया स्ट्रेकर ने अवेस को आउट कर दिया। पाकिस्तान की सीनियर टीम के लिए तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेल चुके मिन्हास ने जल्द ही 58 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया।

लेकिन ऑफ स्पिनर कैम्पबेल के खिलाफ बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में ओलिवर पीके को आसान कैच देकर आउट हुए। इससे आस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को पाकिस्तान के निचले क्रम के बल्लेबाजों को समेटने का मौका मिला। स्ट्रेकर ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभायी।