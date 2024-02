SL vs AFG: हारते-हारते बचा श्रीलंका, अफगान रणबांकुरे ने छुड़ाए छक्के, 55 पर 5 विकेट और पहुंच गए 339 रन पर, जानें कैसे हार कर भी बने हीरो!

Highlights 55 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 3 विकेट पर 381 रन बनाए अफगान टीम 50 ओवर में 6 विकेट पर 339 रन बना सकी।

SL vs AFG: आखिरकार क्रिकेट मैच की जीत हुई। क्रिकेट ही असली विजेता है, इसकी इससे बेहतर परिभाषा नहीं हो सकती। निसांका ने पहले शानदार बल्लेबाजी की और नबी और अज़मतुल्लाह ने लगभग कुछ अकल्पनीय करने का प्रयास किया। श्रीलंका ने अफगानिस्तान को 42 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। भले ही अफगान टीम मैच हार गई। अफगान रणबांकुरे ने छक्के छुड़ा दिए। अफगानिस्तान के सामने 381 का लक्ष्य था, लेकिन जब्बा से हर फैंस को खुशी मिली। 55 रन पर 5 विकेट गिर गए थे। यहीं से कहानी लिखी गई। अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी (130 गेंद, 136 रन, 15 चौके और 3 छक्के) और अज़मतुल्लाह उमरज़ई (115 गेंद, 149 रन, 13 चौके और 6 छक्के) ने छठे विकेट के लिए 242 रन की साझेदारी कर इतिहास लिख दिया।

Sri Lanka go 1-0 up in the series, but not before Afghanistan put up a strong fight 👊#SLvAFG 📝: https://t.co/bHUIFvheLJpic.twitter.com/XzK5jFudrH — ICC (@ICC) February 9, 2024

बोर्ड पर 381 का स्कोर बनाने के बावजूद बहुत करीब से दौड़ाया है। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 3 विकेट पर 381 रन बनाए। जवाब में अफगान टीम 50 ओवर में 6 विकेट पर 339 रन बना सकी। हार कर भी जीत गए। 382 रनों का पीछा करते हुए अफगानिस्तान के पांच विकेट 55 रन पर गिर गए थे। लेकिन फिर दोनों ने मिलकर कुछ अद्भुत प्रदर्शन किया।

🇱🇰 History made! 🇱🇰



Pathum Nissanka rewrites the record books with a phenomenal 210*, the highest ODI score ever by a Sri Lankan batsman! This innings surpasses the legendary Sanath Jayasuriya's 24-year-old record of 189, set in 2000.#SLvAFGpic.twitter.com/dJMghNxXTY — Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) February 9, 2024

श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका ने पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ पहले वनडे में दोहरा शतक बनाया। 25 वर्षीय खिलाड़ी वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई खिलाड़ी बने। उनकी नाबाद 210 रन की पारी की बदौलत श्रीलंका ने 50 ओवर में तीन विकेट पर 381 रन का विशाल स्कोर बनाया।

निसांका ने सनथ जयसूर्या के सर्वोच्च वनडे व्यक्तिगत स्कोर का 24 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने 2000 में चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत के खिलाफ अनुभवी 189 रन की पारी खेली। निसांका की 139 गेंदों की तूफानी पारी में 20 चौके और सबसे ज्यादा आठ चौके शामिल थे। निसांका ने अविष्का फर्नांडो के साथ मिलकर शुरुआती विकेट के लिए 182 रन जोड़े।

दाएं हाथ का यह बल्लेबाज 136वीं गेंद पर दोहरा शतक बनाया। ईशान किशन के बाद दूसरा सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाला खिलाड़ी बन गया, जिन्होंने 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Pathum Nissanka joins the game's elites with the innings of a lifetime 📝



More from #SLvAFG 👉 https://t.co/LBFmmyfsU9pic.twitter.com/Tpp5DozcLv — ICC (@ICC) February 10, 2024

वनडे में सबसे तेज़ 200 रनः

इशान किशन - 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंद

पथुम निसांका - 2024 में अफगानिस्तान के खिलाफ 136 गेंद

वीरेंद्र सहवाग - 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 140 गेंद

शुभमन गिल - 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 145 गेंद

सचिन तेंदुलकर - 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 147 गेंद

रोहित शर्मा - 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 151 गेंद

रोहित शर्मा - 2017 में श्रीलंका के खिलाफ 151 गेंद

वनडे दोहरे शतकों की सूचीः

रोहित शर्मा- 264, बनाम श्रीलंका, कोलकाता, 2014

मार्टिन गुप्टिल- 237*, बनाम वेस्ट इंडीज, वेलिंगटन,2015

वीरेंद्र सहवाग-219, बनाम वेस्टइंडीज, इंदौर, 2011

क्रिस गेल-215, बनाम जिम्बाब्वे, कैनबरा, 2015

फखर ज़मान-210*, बनाम ज़िम्बाब्वे, बुलावायो, 2018

पथुम निसांका-210*, बनाम अफगानिस्तान, पल्लेकेले, 2024

ईशान किशन-210, बनाम बांग्लादेश, चैटोग्राम, 2022

रोहित शर्मा-209, बनाम ऑस्ट्रेलिया, बेंगलुरु, 2013

रोहित शर्मा-208*, बनाम श्रीलंका, मोहाली, 2017

शुबमन गिल-208, बनाम न्यूजीलैंड, हैदराबाद, 2023

ग्लेन मैक्सवेल-201*, बनाम अफगानिस्तान, मुंबई, 2023

सचिन तेंदुलकर-200*, बनाम दक्षिण अफ्रीका, ग्वालियर, 2010।