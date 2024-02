IND vs AUS U19 World Cup Final: रोहित का बदला लेगा उदय!, नौवीं बार फाइनल में भारत, छठी बार चैंपियन बनेगी टीम इंडिया, प्लेइंग इलेवन, मौसम, लाइव-स्ट्रीमिंग जानिए

Highlights ऑस्ट्रेलिया रविवार के मैच में जीत के साथ ट्रॉफी फिर से घर ले जाने की कोशिश करेगा। भारत वनडे विश्व कप में मिली हार से उबरने की कोशिश करेगा। दो क्रिकेट दिग्गजों के बीच अंतिम मुकाबला रोमांचक होगा।

IND vs AUS U19 World Cup Final: टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 11 फरवरी को आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी के लिए आमने-सामने होंगे। टीम इंडिया रिकॉर्ड नौवीं बार फाइनल में है। भारत अभी तक 5 बार चैंपियन रह चुका है और छठी बार विजेता बनने की राह पर है। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा लगातार दो ट्रॉफी ( आईसीसी वनडे विश्व कप और टेस्ट चैंपियनशिप) ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं। उदय सहारन की टीम ऑस्ट्रेलिया से बदला चुकता कर रोहित का तोहफा देंगे। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 शुरू होगा। दोनों टीमें पिछले चार मैचों में जीत की लय के साथ फाइनल में उतरेंगी। दो क्रिकेट दिग्गजों के बीच अंतिम मुकाबला रोमांचक होगा, जिसमें भारत वनडे विश्व कप में मिली हार से उबरने की कोशिश करेगा। सहारन की टीम मोहम्मद कैफ, विराट कोहली, उन्मुक्त चंद, पृथ्वी शॉ और यश ढुल क्लब में शामिल हो जाएगी। दूसरी ओर, ऑस्ट्रेलिया रविवार के मैच में जीत के साथ ट्रॉफी फिर से घर ले जाने की कोशिश करेगा।

भारतीय टीम बनाम ऑस्ट्रेलियाः अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी फाइनल: लाइव-स्ट्रीमिंग विवरण (IND vs AUS U19 World Cup Final: Live-streaming details)

फाइनल मैच कब है? फाइनल मैच 11 फरवरी, रविवार को होगा।

कब शुरू होगा? भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा।

मैच कहां होगा? मैच विलोमूर पार्क, बेनोनी, दक्षिण अफ्रीका में होगा।

लाइव-स्ट्रीमिंग कैसे देखें? मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग Dinsey+ Hostar पर देखी जा सकती है।

मैच का लाइव-टेलीकास्ट कहां देखें? मैच का लाइव-टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर देखा जा सकता है।

विश्व कप फाइनल: आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत और ऑस्ट्रेलिया इससे पहले तीन बार भिड़ चुके हैं। भारत ने 2012 और 2018 के पिछले दो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया है।

कुल खेले गए मैच: 3

भारत जीता: 2

ऑस्ट्रेलिया जीता: 1

IND बनाम AUS U19 विश्व कप फाइनल: पिच रिपोर्ट विलोमूर पार्क, बेनोनी का विकेट सफेद गेंद वाले क्रिकेट में तेज गेंदबाजों को अच्छा समर्थन प्रदान करता है। बेनोनी की पिच पर नई गेंद से तेज गेंदबाजों का रिकॉर्ड भी अविश्वसनीय है। रविवार का मैच कम स्कोर वाला होगा। खेले गए कुल 27 वनडे मैचों में से 17 मैच पहले गेंदबाजी करके जीते और केवल 8 मैच पहले बल्लेबाजी करके जीते गए हैं।

IND बनाम AUS U19 विश्व कप फाइनल: मौसम रिपोर्ट AccuWeather के अनुसार रविवार, 11 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में बारिश की 40 प्रतिशत संभावना है। प्रशंसक बूंदाबांदी के कारण मैच में कुछ व्यवधान की उम्मीद कर सकते हैं। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 69 प्रतिशत आर्द्रता के साथ 15 डिग्री के आसपास रहेगा।

टीम इस प्रकार हैं:

भारत:

उदय सहारन (कप्तान), अर्शिन कुलकर्णी, आदर्श सिंह, रुद्र मयूर पटेल, सचिन धास, प्रियांशु मोलिया, मुशीर खान, अरावली अवनीश राव (विकेटकीपर), सौम्य कुमार पांडे (उप कप्तान), मुरुगन अभिषेक, इनेश महाजन (विकेटकीपर), धनुष गौड़ा, आराध्या शुक्ला, राज लिम्बानी, नमन तिवारी।

ऑस्ट्रेलिया:

ह्यू वेबगेन (कप्तान), लाचलान ऐटकेन, चार्ली एंडरसन, हरकीरत बाजवा, महली बियर्डमैन, टॉम कैम्पबेल, हैरी डिक्सन, रेयान हिक्स (विकेटकीपर), सैम कोनस्टास, राफेल मैकमिलन, ऐडन ओकोनोर, हरजस सिंह, टॉम स्ट्रेकर, कैलम विडलर और ओली पीक।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ छठा विश्व कप खिताब जीतने को तैयार हैं भारतीय युवा जांबाज

भारत के 18 और 19 साल के युवा क्रिकेटर रविवार को यहां आस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल जीतकर रिकॉर्ड छठा आईसीसी अंडर-19 विश्व कप खिताब जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे जिसके बाद कुछ के करियर को उड़ान भरने के लिए पंख मिलेंगे जबकि कुछ गुमनामी में डूब जायेंगे। पिछले साल 19 नवंबर को आस्ट्रेलियाई टीम ने रोहित शर्मा की अगुवाई वाली सीनियर टीम को वैश्विक मंच पर रूला दिया था जिससे उदय सहारन की अगुआई वाली टीम का आस्ट्रेलिया की अंडर-19 टीम को हराकर खिताब जीतना सुखद होगा।

कप्तान सहारन ने कहा था, ‘‘फाइनल में सामने आस्ट्रेलिया हो या पाकिस्तान , फर्क नहीं पड़ता । हम विरोधी टीम पर फोकस नहीं कर रहे और अपने खेल पर ध्यान दे रहे हैं । हमने मैच दर मैच रणनीति बनाई है और हर मैच को संजीदगी से ले रहे हैं ।’’ यह पूछने पर कि आस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या बदला दिमाग में होगा क्योंकि सीनियर टीम पिछले साल वनडे विश्व कप फाइनल उससे हारी थी, उन्होंने कहा ,‘‘ ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं । हम अपने खेल पर फोकस कर रहे हैं और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है । मैच हालात के हिसाब से खेल रहे हैं। हर मैच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह विश्व कप है और सारी टीमें अच्छी है।’’

आस्ट्रेलिया के कप्तान ह्यू वेबगेन, सलामी बल्लेबाज हैरी डिक्सन, तेज गेंदबाज टॉम स्ट्रेकर और कैलम विडलर ने इस चरण के दौरान लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है जो भारत के लिए परेशानी बन सकते हैं। भारत की अंडर-19 टीम ने 2012 और 2018 फाइनल में आस्ट्रेलिया को हराया था और इस चरण के खिताबी मैच में भी वह प्रबल दावेदार होगी।

भारतीय टीम हमेशा आयु वर्ग के टूर्नामेंट में ‘पावरहाउस’ रही है और इस टूर्नामेंट में नौवीं बार फाइनल में पहुंचना इसका प्रमाण है। भारत की अंडर-19 टीम ने 2016 के बाद सभी फाइनल खेले हैं जिसमें से उसने 2018 और 2022 चरण में खिताब जीते जबकि 2016 और 2020 में उसे हार मिली।

विराट कोहली की टीम ने 2008 में ट्राफी जीती थी जिसके बाद अंडर-19 विश्व कप ने काफी लोकप्रियता हासिल की है। लाइव टीवी कवरेज और ‘स्ट्रीमिंग’ से इसके प्रति उत्सुकता भी बढ़ गयी है। अंडर-19 विश्व कप ने युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना, शिखर धवन, रोहित शर्मा, कोहली, रविंद्र जड़ेजा, केएल राहुल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे स्टार क्रिकेटर दिये हैं।

लेकिन उन खिलाड़ियों की सूची इससे भी ज्यादा बड़ी है जो ‘स्टारडम’ हासिल करने के बाद शीर्ष स्तर तक पहुंचने में असफल रहे। 2000 के दशक के शुरू में रीतिंदर सिंह सोढ़ी और गौरव धीमान से लेकर उन्मुक्त चंद, हरमीत सिंह, विजय जोल, संदीप शर्मा, अजितेश अर्गल, कमल पासी, सिद्धार्थ कौल, स्मिट पटेल, रविकांत सिंह और कमलेश नागरकोटी तक देखें तो यह सूची काफी लंबी है।

पृथ्वी साव अपने करियर को फिर से संवारने की कोशिश कर रहे हैं जबकि यश धुल को सीनियर स्तर के क्रिकेट के मानकों का सामना करना बेहद मुश्किल लग रहा है। सहारन की अगुआई वाली मौजूदा टीम शुरू में इतनी शानदार नहीं दिख रही थी क्योंकि कुछ महीने पहले वह अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में जगह बनाने में असफल रही थी।

लेकिन यहां टीम फॉर्म में आ गयी है। बल्लेबाजी सूची में 389 बनाकर शीर्ष पर चल रहे सहारन की अगुआई में टीम का प्रदर्शन प्रत्येक मैच में बेहतर होता गया और उसने बड़े अंतर से जीत दर्ज कीं। बस सेमीफाइनल ही ऐसा था जिसमें उसने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को महज एक विकेट से हराया।

सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान कप्तान के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं और एक उपयोगी बायें हाथ के स्पिनर भी हैं। दायें हाथ के तेज गेंदबाज राज लिम्बानी और बायें हाथ के तेज गेंदबाज नमन तिवारी प्रभावी रहे हैं लेकिन अगले स्तर के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन रविवार को उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इस स्तर के लिए काफी होगा।