IND vs AFG 3rd T20 Live: भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा टी20 मैच लाइव स्कोर, बेंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, देखें पल-पल अपडेट

Highlights India vs Afghanistan 3rd T20: भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा टी20 लाइव मैच अपडेट IND vs AFG Pitch Report: बेंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट भारत बनाम अफगानिस्तान, तीसरा टी20 मैच कब होगा? मैच 17 जनवरी 2024, रविवार, शाम 7:00 बजे IST पर होगा।

India vs Afghanistan 3rd T20 Match Live Scorecard: भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा टी20 मैच लाइव स्कोर, बेंगलूरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, देखें पल-पल अपडेट

07:20 PM India vs Afghanistan 3rd T20 Live: कुलदीप यादव और आवेश खान को मौका मिल सकता है। कुलदीप को रवि बिश्नोई या वॉशिंगटन सुंदर की जगह और आवेश को मुकेश कुमार की जगह उतारा जा सकता है। विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा रायपुर में पिछले साल आस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे मैच के बाद से टी20 खेल रहे हैं। उन्हें आराम देने का विचार होने पर संजू सैमसन को उतारा जा सकता है।

07:20 PM India vs Afghanistan 3rd T20 Live: कुलदीप और आवेश की वापसी संभव कप्तान रोहित शर्मा के फॉर्म में लौटने की भी उम्मीद कर रही होगी। इससे पहले टी20 में भारतीय टीम शुरू में सावधानी से खेलकर आखिरी ओवरों में हाथ खोलने की रणनीति अपनाती आई है। लेकिन अब बल्लेबाज पहली गेंद से ही आक्रामक खेल रहे हैं और शिवम दुबे तथा विराट कोहली ने इसकी बानगी पेश की। करीब 14 महीने बाद पहला टी20 खेल रहे कोहली ने इंदौर में 16 गेंद में 29 रन बनाये।

07:20 PM India vs Afghanistan 3rd T20 Live: T20I का लाइव-स्ट्रीम कहाँ किया जाएगा? T20I मैच JioCinema ऐप और वेबसाइट पर लाइव-स्ट्रीम किए जाएंगे। भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, मुकेश कुमार। अफगानिस्तान: इब्राहिम जदरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), हजरतुल्लाह जजई, रहमत शाह, नजीबुल्लाह जादरान, मोहम्मद नबी, करीम जनत, अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, फरीद अहमद , नवीन उल हक, नूर अहमद, मोहम्मद सलीम, क़ैस अहमद, गुलबदीन नायब, राशिद खान।

07:20 PM India vs Afghanistan 3rd T20 Live: भारत बनाम अफगानिस्तान, तीसरा टी20 मैच कब होगा? मैच 17 जनवरी 2024, रविवार, शाम 7:00 बजे IST पर होगा। टी20 मैच कहां होगा? बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। कौन सा टीवी चैनल भारत बनाम अफगानिस्तान T20I का सीधा प्रसारण करेगा? स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क भारत बनाम अफगानिस्तान टी20आई का भारत में सीधा प्रसारण करेगा।

07:19 PM India vs Afghanistan 3rd T20 Live: India vs Afghanistan 3rd T20: आईसीसी विश्व कप से पहले भारतीय टीम की नजर क्लीन स्वीप पर है। तीन मैचों की सीरीज भारत जीत चुका है। सीरीज में 2-0 से आगे है। जून 2019 से घरेलू T20I सीरीज में भारत का रिकॉर्ड सबसे अलग है। 15 मैच खेलते हुए 13 में जीत दर्ज किया और केवल दो ड्रा रहा है। जून में विश्व कप से पहले यह भारत का अंतिम टी20 मैच होगा। टीम प्रबंधन मोहाली और इंदौर में जीत को बरकरार रखना चाहता है। बेंगलुरु में क्लीन स्वीप दर्ज करना चाहेगा। भारत ने पहले मैच में 159 रन का लक्ष्य 17 . 3 ओवर में और दूसरे में 173 रन का लक्ष्य 15 . 4 ओवर में हासिल कर लिया।

