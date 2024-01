India vs Afghanistan 3rd T20: सूपड़ा साफ करने उतरेगा भारत, कल तीसरा मैच, जानें कहां और कितने बजे देखें लाइव मैच, कैसा हो सकता है प्लेइंग इलेवन

Highlights मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। जून में होने वाले विश्व कप से पहले यह भारत का आखिरी टी20 मैच है। मोहाली और इंदौर में मिली जीत के बाद टीम प्रबंधन कोई कोताही बरतना नहीं चाहेगा।

India vs Afghanistan 3rd T20: आईसीसी विश्व कप से पहले भारतीय टीम की नजर क्लीन स्वीप पर है। तीन मैचों की सीरीज भारत जीत चुका है। सीरीज में 2-0 से आगे है। जून 2019 से घरेलू T20I सीरीज में भारत का रिकॉर्ड सबसे अलग है। 15 मैच खेलते हुए 13 में जीत दर्ज किया और केवल दो ड्रा रहा है।

जून में विश्व कप से पहले यह भारत का अंतिम टी20 मैच होगा। टीम प्रबंधन मोहाली और इंदौर में जीत को बरकरार रखना चाहता है। बेंगलुरु में क्लीन स्वीप दर्ज करना चाहेगा। भारत ने पहले मैच में 159 रन का लक्ष्य 17 . 3 ओवर में और दूसरे में 173 रन का लक्ष्य 15 . 4 ओवर में हासिल कर लिया।

