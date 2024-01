Finn Allen NZ vs Pak 2024: रिकॉर्ड 16 छक्के, जजई के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी, शाहिद, जमान, रउफ, नवाज और वसीम को एलेन ने तोड़ा, 62 गेंद और 137 रन

Highlights फिन एलेन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। फिन एलेन ने मैदान में छक्कों की बरसात कर दी। शाहिद अफरीदी, जमान खान, हारिस राउफ, मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर को कूटा।

New Zealand vs Pakistan, 3rd T20I 2024: न्यूजीलैंड ने बुधवार को तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 45 रन से हराकर 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की बढ़त बनाकर सीरीज पर कब्जा कर लिया। फिन एलेन ने मैदान में छक्कों की बरसात कर दी। फिन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

फिन ने शाहिद अफरीदी, जमान खान, हारिस राउफ, मोहम्मद नवाज और वसीम जूनियर को कूटा। फिन बुधवार को डुनेडिन में तीसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 62 गेंदों में 137 रन बनाए, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के किसी बल्लेबाज का सर्वोच्च स्कोर है। सलामी बल्लेबाज ने 16 छक्के लगाए, जो पुरुषों की टी20 अंतरराष्ट्रीय में एक पारी में संयुक्त रूप से सबसे अधिक है।

न्यूजीलैंड ने यूनिवर्सिटी ओवल में 224-7 का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में पाकिस्तान 179-7 रन ही बना सका, जिसमें बाबर आजम (58) का सीरीज का तीसरा अर्धशतक भी शामिल है, जिससे न्यूजीलैंड ने पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त ले ली। फिन ने हारिस राउफ को जमकर कूटा। तेज गेंदबाज के दूसरे ओवर में तीन छक्कों सहित 28 रन लुटाए, जिससे उन्हें आक्रमण से बाहर कर दिया गया।

Finn Allen produced the highest individual score by a New Zealand batter in T20I history 🇳🇿



More records ➡️ https://t.co/RlsPoh5tjIpic.twitter.com/FVjriAFlXh — ICC (@ICC) January 17, 2024

एलेन ने किसी एक टी20 अंतरराष्ट्रीय पारी में 16 छक्के लगाने के अफगानिस्तान के हज़रतुल्लाह ज़ज़ई के विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की। उन्होंने इस बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड की तरफ से सर्वोच्च स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले का रिकॉर्ड ब्रैंडन मैकुलम के नाम पर था जिन्होंने 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ 123 रन की पारी खेली थी।

हज़रतुल्लाह ने 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 62 गेंदों में 162 रन बनाकर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। एलेन की धुआंधार पारी की मदद से न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किए जाने पर 7 विकेट पर 224 रन बनाए।

New Zealand's bowlers back Finn Allen's work with the bat to take an unassailable 3-0 #NZvPAK T20I series lead 🙌



Scorecard: https://t.co/XUheCbAUFupic.twitter.com/v4SxuDAHcb — ICC (@ICC) January 17, 2024

एलेन के अलावा टिम सीफर्ट (31) और ग्लेन फिलिप्स (19) ही दोहरे अंक में पहुंचे। पाकिस्तान की टीम इसके जवाब में 7 विकेट पर 179 रन ही बना पाई। पाकिस्तान पहले दो मैच में भी लक्ष्य का पीछा करने में नाकाम रहा था। उसे पहले मैच में 46 रन और दूसरे मैच में 21 रन से हार का सामना करना पड़ा था।

पाकिस्तान के लिए यही अच्छी बात रही कि बाबर आजम ने सीरीज में लगातार तीसरा अर्धशतक जमाया। उन्होंने 58 रन बनाए और वह 16वें ओवर में पवेलियन लौटे। पाकिस्तान ने अपने पिछले आठ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से केवल एक में जीत दर्ज की है।