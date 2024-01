IND v AFG: रोहित शर्मा ने जड़ा शानदार शतक, भारत ने दिया 213 रनों का लक्ष्य, रिंकू सिंह ने जड़ी फिफ्टी

Highlights पारी को कप्तान रोहित और रिंकू ने संभाला। रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा रोहित ने नाबाद 121 रन बनाए

IND v AFG: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को बेंगलुरू में तीन मैच की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। हालांकि कप्तान का फैसला गलत होता नजर आया। भारत ने जायसवाल, कोहली, शिवम दुबे और सैमसन के विकेट बहुत जल्दी गंवा दिए। पारी को कप्तान रोहित और रिंकू ने संभाला। रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ा। ये रोहित का टी20 इंटरनेशनल में पांचवा शतक था। रिंकू सिंह ने कप्तान का अच्छा साथ निभाया और फिफ्टी जड़ी। इस तरह टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 213 रनों का लक्ष्य दिया। रोहित ने नाबाद 121 रन बनाए।

