Rishabh Pant and Virat Kohli VIRAL VIDEO: भारतीय टीम के लिए खुशखबरी, टीम साथियों से मिले पंत, बेंगलुरु में नेट्स पर बल्लेबाजी, कोहली के साथ वीडियो वायरल, देखें

Rishabh Pant and Virat Kohli VIRAL VIDEO: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बड़ी खबर है। स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज क्रिकेटर ऋषभ पंत जल्द ही भारतीय टीम के साथ दिख सकते हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20ई से पहले टीम इंडिया के साथ आयोजन स्थल पर पहुंचे। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बल्लेबाजी अभ्यास सत्र में भाग लिए।

विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम की नेट्स पर 20 मिनट तक बल्लेबाजी का अभ्यास करके अपनी बेहतर फिटनेस का एक और संकेत दिया। भारतीय टीम के अभ्यास के लिए पहुंचने से पहले ऋषभ ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के स्टाफ की थ्रोडाउन पर बल्लेबाजी की।

Virat having fun with Rishabh and Shubman 😍❤️ #viratkohli #RishabhPant #Shubmangill pic.twitter.com/L6sMjazNFd

उन्होंने ऑफ साइड में कुछ अच्छे ड्राइव लगाए तथा कुछ गेंद ऑन साइड में भी खेली। उन्होंने भारतीय टीम के ‘साइड आर्म’ विशेषज्ञ रघु से भी बात की और फिर भारतीय टीम के खिलाड़ियों विराट कोहली, रिंकू सिंह और अन्य से बातचीत की। ऋषभ दिसंबर 2022 में कार दुर्घटना में घायल होने के बाद अब एनसीए में फिटनेस हासिल कर रहे हैं।

उनके इंडियन प्रीमियर लीग 2024 में वापसी करने की संभावना है क्योंकि उन्हें दिल्ली कैपिटल्स का कप्तान नियुक्त किया गया है। इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले साल नवंबर में दिल्ली कैपिटल्स के अभ्यास शिविर में भी भाग लिया था। वह दिसंबर में दुबई में हुई नीलामी के दौरान भी फ्रेंचाइजी टीम के साथ उपस्थित थे।

Preps in full swing for the 3rd & Final #INDvAFG T20I 🙌



P.S. - #TeamIndia had a special visitor in the nets today ☺️@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/FLSKRSP4Cy