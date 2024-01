Sri Lanka vs Zimbabwe, 2nd T20I 2024: 6 गेंद पर 20 रन की जरूरत, एंजेलो के पास गेंद, जोंगवे ने 5 गेंद में कूट डाले 24 रन, ऐसे दिलाई जीत, 1-6-4-6-1-6, सीरीज बराबर

Highlights आखिर ओवर की कहानी शानदार है। एंजेलो मैथ्यूज द्वारा फेंके गए आखिरी ओवर में 20 रनों की आवश्यकता थी। क गेंद शेष रहते हुए जिम्बाब्वे ने चार विकेट से जीत हासिल की।

Sri Lanka vs Zimbabwe, 2nd T20I 2024: जिम्बाब्वे ने रोमांचक जीत हासिल कर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज बराबर कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन बनाए, जवाब में जिम्बाब्वे ने एक गेंद पहले बाजी मार ली। आखिर ओवर की कहानी शानदार है।

जिम्बाब्वे ने कोलंबो में नाटकीय अंदाज में श्रीलंका के खिलाफ अपनी पहली टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत हासिल करते हुए सनसनीखेज जीत हासिल की। 174 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे को एंजेलो मैथ्यूज द्वारा फेंके गए आखिरी ओवर में 20 रनों की आवश्यकता थी, अंततः एक गेंद शेष रहते हुए जिम्बाब्वे ने चार विकेट से जीत हासिल की।

2/32 with the ball ☝️ 25* (12) with the bat 🏏 Luke Jongwe is the Player of the Match 👏 #SLvZIM pic.twitter.com/TK1T3e6GPy

मैच विजेता ल्यूक जोंगवे को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। मैथ्यूज ने भले ही श्रीलंका के बल्लेबाजी नायक रहे। जिन्होंने नाबाद 66 रन बनाए। लेकिन अंतिम ओवर में 24 रन देकर हार की पटकथा लिखी। अंतिम ओवर में 3 छक्के दे दी। अंतिम ओवर में जिम्बाब्वे के ल्यूक जोंगवे ने तीन छक्के जड़कर अपनी टीम को एक उल्लेखनीय जीत दिलाई।

जोंगवे ने दो विकेट लेकर गेंद से भी योगदान दिया। उत्कृष्ट हरफनमौला प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। रोमांचकारी मैच के बाद अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए जोंगवे ने कहा, "मेरे पास शब्द नहीं हैं... हमने आज जो किया उससे बहुत खुश हूं।"

24 runs in the final over!



Three sixes in the 20th over as Zimbabwe beat Sri Lanka for the first time in a men's T20I 👏#SLvZIM 📝: https://t.co/DrpXUAGgccpic.twitter.com/bgCdcgXzkj