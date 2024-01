IND vs AFG 3rd T20 Live: टीम इंडिया में तीन बदलाव, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी, अफगानिस्तान ने अंतिम एकादश में किए चार बदलाव, देखें प्लेइंग इलेवन

Highlights दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाये है। अफगानिस्तान ने पिछले मैच की अंतिम एकादश में चार बदलाव किये हैं। विश्व कप से पहले भारतीय टीम अंतिम मैच खेल रहा है।

IND vs AFG 3rd T20 Live: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बुधवार को यहां तीन मैच की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। विश्व कप से पहले भारतीय टीम अंतिम मैच खेल रहा है।

भारत (प्लेइंग इलेवन): यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, शिवम दुबे, संजू सैमसन (डब्ल्यू), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, अवेश खान।

India opt to bat in the third and final T20I in Bengaluru 🏏#INDvAFG 📝: https://t.co/NwJ1zCCblfpic.twitter.com/91XdldJtuV — ICC (@ICC) January 17, 2024

अफगानिस्तान (प्लेइंग इलेवन): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान (कप्तान), गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, नजीबुल्लाह जादरान, करीम जनत, शराफुद्दीन अशरफ, कैस अहमद, मोहम्मद सलीम सफी, फरीद अहमद मलिक।

भारत ने अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह और जितेश शर्मा की जगह आवेश खान, संजू सैमसन और कुलदीप यादव को अंतिम एकादश में शामिल किया है। अफगानिस्तान ने पिछले मैच की अंतिम एकादश में चार बदलाव किये हैं। भारतीय टीम पहले दो टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाये है।

3rd T20. India XI: R Sharma (c), Y Jaiswal, V Kohli, S Dube, S Samson (wk), R Singh, W Sundar, A Khan, R Bishnoi, K Yadav, M Kumar. https://t.co/oJkETwOHlL#INDvAFG@IDFCFIRSTBank — BCCI (@BCCI) January 17, 2024