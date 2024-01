IND vs AFG, 3rd T20I: विश्व कप से पहले अंतिम मैच, 14 माह बाद रोहित की वापसी पर ग्रहण!, दो मैच में खाता नहीं खोले, जानें कहां देखें लाइव स्कोरबोर्ड

Highlights इंदौर में दूसरे टी20 मैच में जीत के बाद भारत सीरीज अपने नाम कर चुका है। टीम इंडिया को 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेलनी है। इसके बाद आईपीएल 2024 खेला जाएगा।

IND vs AFG, 3rd T20I Live Streaming Info: भारतीय टीम आईसीसी टी20 विश्व कप से पहले अंतिम बार मैदान में उतरेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ बुधवार को तीसरे और आखिरी टी20 मैच विश्व कप से पहले आखिरी मैच है। टीम इंडिया को इसके बाद 5 टेस्ट मैच इंग्लैंड से खेलनी है। इसके बाद आईपीएल 2024 खेला जाएगा।

इंदौर में दूसरे टी20 मैच में जीत के बाद भारत सीरीज अपने नाम कर चुका है। इसके बाद आईपीएल खेला जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा ने 14 माह बाद टी20 में वापसी की है। लेकिन पहले दोनों मैच में फेल हो गए। पहले मैच में खाता खोले बिना रनआउट हो गए और दूसरे मैच में 2 गेंद खेल 0 पर आउट हुए।

Preps in full swing for the 3rd & Final #INDvAFG T20I 🙌



P.S. - #TeamIndia had a special visitor in the nets today ☺️@IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/FLSKRSP4Cy