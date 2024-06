IND Vs USA Live Score: भारत बनाम अमेरिका लाइव स्कोर, टी20 विश्व कप 2024 का 25वां मुकाबला, न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में, देखें लाइव स्कोरकार्ड

Highlights IND Vs USA Live Cricket Match Today: भारत बनाम अमेरिका लाइव स्कोर India vs America Live Match Scorecard: भारत-अमेरिका पहली बार आमने सामने, यहां देखें लाइव मुकाबला Nassau County International Cricket Stadium: टी20 विश्व कप 2024 का 25वां मुकाबला

IND Vs USA Live Score T20 World Cup 2024: भारत बनाम अमेरिका लाइव स्कोर, टी20 विश्व कप 2024 का 25वां मुकाबला, न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम में, देखें लाइव स्कोरकार्ड USA bracing up for another epic clash 🔥#T20WorldCup#USAvINDpic.twitter.com/CDk2Tn5GZP — ICC (@ICC) June 12, 2024

Fielding drills ✅



Target 🎯 hitting with match intensity ✅#T20WorldCup | #TeamIndia | #INDvUSA



WATCH 🎥 🔽https://t.co/DlNDWYcgvL — BCCI (@BCCI) June 12, 2024

LIVE

Get Latest Updates

12 Jun, 24 : 05:50 PM

IND Vs USA Live Score: भारत बनाम अमेरिका लाइव स्कोर