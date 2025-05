ट्रंप ने कतर के लग्जरी विमान उपहार का किया समर्थन, कहा- "कोई मूर्ख ही इसे ठुकरा सकता है..."

Trump's Middle East visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों के दौरे पर जा रहे हैं। अरब देशों में ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का यह पहला दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में मेजबान देश ट्रंप की मेजबानी में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। इस बीच, कतर द्वारा अमेरिका को एक आलीशान बोइंग 747-8 उपहार में दिए जाने की खबरें सामने आई है। इस लग्जरी उपहार को लेकर काफी चर्चा और आलोचना भी हो रही है।

इन आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि नए बोइंग विमान आने तक विमान का अस्थायी रूप से उपयोग किया जाएगा, जिससे करोड़ों डॉलर की लागत बचत पर प्रकाश डाला जा सके।

