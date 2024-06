T20 World Cup 2024 Points Table: सुपर-8 में ऑस्ट्रेलिया-दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और ओमान का सपना ध्वस्त, टी20 विश्व कप से बाहर

Highlights T20 World Cup 2024 Points Table: ग्रुप-डी में दक्षिण अफ्रीका शेर है और 6 अंक लेकर ताज अपने पास रखा है। T20 World Cup 2024 Points Table: ग्रुप-सी में अफगानिस्तान का बोलबाला है और 4 अंक के साथ सबसे आगे है। T20 World Cup 2024 Points Table: ग्रुप-बी में ऑस्ट्रेलिया 3 मैच में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर नंबर एक काबिज है।

T20 World Cup 2024 Points Table: आईसीसी टी20 विश्व कप में रोमांच बढ़ता जा रहा है। पूर्व विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की टीम सुपर आठ में जगह पक्की कर ली। इसके साथ ही नामीबिया और ओमान टीम का सपना ध्वस्त हो गया और टी20 विश्व कप से बाहर हो गए। ग्रुप-ए में भारत 4 अंक के साथ पहले पायदान पर है। ग्रुप-बी में ऑस्ट्रेलिया 3 मैच में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर नंबर एक काबिज है। ग्रुप-सी में अफगानिस्तान का बोलबाला है और 4 अंक के साथ सबसे आगे है। ग्रुप-डी में दक्षिण अफ्रीका शेर और 3 मैच में 3 जीत के साथ 6 अंक लेकर ताज अपने पास रखा है।

What a performance from Mohammad Amir 🔥



Pakistan’s left-armer was in sublime form in Nassau County.



Highlights ➡️ https://t.co/Ep8ZgrHPij#T20WorldCup | #PAKvCANpic.twitter.com/IYkNSFArNM — ICC (@ICC) June 12, 2024

Teams qualified for second round: 0️⃣

Teams knocked out: 1️⃣



A lot of must-win matches ahead for teams as race to the second round heats up 👀https://t.co/1bulY26SJJ — ICC (@ICC) June 11, 2024

श्रीलंका और नेपाल के बीच टी20 विश्व कप के ग्रुप डी का मैच भारी बारिश के कारण नहीं हो पाया, जिससे दक्षिण अफ्रीका की सुपर आठ में जगह पक्की हो गई। बारिश के कारण इस मैच में एक भी गेंद नहीं डाली जा सकी। इससे श्रीलंका और नेपाल दोनों को एक-एक अंक मिला जिससे वह टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर पहुंच गए हैं।

नेपाल और श्रीलंका के एक-एक अंक

Making an early charge with the ball at the #T20WorldCup 💥 pic.twitter.com/Si0tCjM7bS — ICC (@ICC) June 11, 2024

दक्षिण अफ्रीका ने ग्रुप डी में शीर्ष पर रहते हुए सुपर आठ में जगह बनाई। उसने अभी तक अपने तीनों मैच जीते हैं। बांग्लादेश इस ग्रुप में अभी दूसरे स्थान पर है। उसके और नीदरलैंड के समान दो दो अंक हैं। बांग्लादेश की टीम हालांकि बेहतर नेट रन रेट के आधार पर दूसरे स्थान पर है। नेपाल और श्रीलंका के एक-एक अंक हैं।

नीदरलैंड के खिलाफ सोमवार को सेंट लूसिया में खेलना

नेपाल को अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शनिवार को और बांग्लादेश के खिलाफ सोमवार को किंग्सटाउन, सेंट विंसेंट में मैच खेलने हैं। श्रीलंका की अगले दौर में पहुंचने की उम्मीदें लगभग समाप्त हो गई हैं। उसे अब केवल एक मैच नीदरलैंड के खिलाफ सोमवार को सेंट लूसिया में खेलना है।

नामीबिया को 17 ओवर में 72 रन पर आउट कर दिया

लेग स्पिनर एडम जंपा की शानदार गेंदबाजी की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 86 गेंद शेष रहते हुए आठ विकेट से करारी शिकस्त देकर टी20 विश्व कप के सुपर आठ में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और नामीबिया को 17 ओवर में 72 रन पर आउट कर दिया।

ऑस्ट्रेलिया की यह लगातार तीसरी जीत

ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद केवल 34 गेंद पर एक विकेट पर 74 रन बनाकर शानदार जीत हासिल की। सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड 34 और कप्तान मिचेल मार्श 18 रन बनाकर नाबाद रहे। डेविड वार्नर ने आठ गेंद पर 20 रन का योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की यह लगातार तीसरी जीत है जिससे उसने एक मैच शेष रहते हुए ही सुपर आठ में प्रवेश कर लिया।

उसे ग्रुप बी में अपना आखिरी मैच शनिवार को स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलना है। नामीबिया की यह तीन मैच में दूसरी हार है जिससे वह सुपर आठ में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गया है। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ग्रुप बी से दूसरे स्थान पर रहने की दौड़ में हैं। नामीबिया के पास ऑस्ट्रेलिया के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का कोई जवाब नहीं था।

चार ओवर में 12 रन देकर चार विकेट लिए

उसकी तरफ से कप्तान गेरहार्ड इरास्मस ने सर्वाधिक 36 रन बनाए जिससे नामीबिया 43 रन पर आठ विकेट गंवाने के बावजूद 50 रन की संख्या को पार कर पाया। नामीबिया ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना न्यूनतम स्कोर बनाया। जंपा ने बीच के ओवरों में अपना कमाल दिखाया तथा चार ओवर में 12 रन देकर चार विकेट लिए। जंपा ने अपने इस प्रदर्शन से एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की।

वह ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। जोश हेज़लवुड (18 रन देकर दो विकेट) ने नामीबिया के सलामी बल्लेबाज माइकल वैन लिंगेन (10) और निको डेविन (02) को आउट किया। हेज़लवुड के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करने वाले मार्कस स्टोइनिस (तीन ओवर में नौ रन देकर दो विकेट) ने भी दो विकेट लिए।

पैट कमिंस और नाथन एलिस ने एक-एक विकेट लिया

जबकि पैट कमिंस और नाथन एलिस ने एक-एक विकेट लिया। मार्श ने मैच के बाद कहा,‘‘हमारे गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। पूरी टीम ने अच्छा खेल दिखाया। यह वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण था और सुपर आठ में जगह बनाना शानदार है।’’

उन्होंने एडम जंपा की तारीफ करते हुए कहा,‘‘अगर आप उसके पिछले चार-पांच वर्षों के करियर पर गौर करो तो वह संभवत हमारा सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। वह दबाव में गेंदबाजी करना पसंद करता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास उसके जैसा गेंदबाज है।’’