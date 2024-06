Pakistan vs Canada T20 World Cup 2024: आखिरकार पाकिस्तान को टी20 विश्व कप ग्रुप जीत नसीब, कनाडा को 7 विकेट से रौंदा, रन रेट में अभी भी अमेरिका से पीछे, जानें समीकरण

Highlights Pakistan vs Canada T20 World Cup 2024: पाकिस्तान ने 107 रनों का पीछा किया। Pakistan vs Canada T20 World Cup 2024: न्यूयॉर्क के मैदान पर रिकॉर्ड बनाया। Pakistan vs Canada T20 World Cup 2024: भारत के खिलाफ एक गेम शेष रहते हुए भी कनाडा के दो अंक हैं।

Pakistan vs Canada T20 World Cup 2024: चलो जी। पाकिस्तान ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में खाता खोल लिया। कनाडा को 7 विकेट से हराकर पहली जीत दर्ज की और अंक तालिका में अपना नाम लिखा लिया। अब बोर्ड पर उनके दो अंक हैं। भारत के खिलाफ एक गेम शेष रहते हुए भी कनाडा के दो अंक हैं। पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलना है। रिजवान ने अपनी टीम को एक और जीत दिलाई है। जीत से पाकिस्तान का रन रेट 0.19 हो गया और अमेरिका का रन रेट 0.63 है। पाकिस्तान ने 107 रनों का पीछा किया और न्यूयॉर्क के मैदान पर रिकॉर्ड बनाया।

T20I में ओपनर के रूप में सर्वाधिक 50+ स्कोरः

30 - मोहम्मद रिज़वान (71 पारी)*

30 - रोहित शर्मा (118 पारी)

28- बाबर आजम (84 पारी)

27 - डेविड वार्नर (98 पारी)।

T20 विश्व कप में PAK के लिए सर्वाधिक 50+ स्कोर

5- बाबर आजम

5 - मोहम्मद रिज़वान*

3-शोएब मलिक

3- कामरान अकमल

3- उमर अकमल

टी20 विश्व कप में सबसे धीमा अर्धशतक (गेंदों का सामना करके)

52 - मोहम्मद रिज़वान बनाम कनाडा, न्यूयॉर्क, 2024*

50 - डेविड मिलर बनाम नीदरलैंड, न्यूयॉर्क, 2024

49 - डेवोन स्मिथ बनाम बांग्लादेश, जो'बर्ग, 2007

49 - डेविड हसी बनाम इंग्लैंड, बारबाडोस, 2010।

