भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र की बहामास में मौत, जानें क्या है पूरा मामला?

Bahamas: अमेरिका में भारतीय मूल के एक छात्र की स्नातक की पढ़ाई पूरी होने से कुछ दिन पहले बहामास में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि छात्र की होटल की बालकनी से दुर्घटनावश गिरने से मौत हो गई। छात्र की पहचान गौरव जयसिंह की रूप में हुई है। गौरव जयसिंह मैसाचुसेट्स के वाल्थम स्थित बेंटले विश्वविद्यालय का छात्र था और कॉलेज के छात्रों के साथ प्रति वर्ष होने वाली यात्रा (ट्रिप) के लिए बहामास गया था।

इसी दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। जयसिंह की इस सप्ताह के अंत में स्नातक की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। बेंटले विश्वविद्यालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक ‘पोस्ट’ में कहा, ‘‘पिछले कुछ दिन बहुत मुश्किल भरे रहे हैं और हमारा समुदाय गौरव जयसिंह (25) की मौत से बहुत दुखी है। हमारी संवेदनाएं गौरव के परिवार और दोस्तों के साथ हैं। हम 17 मई को होने वाले स्नातक दीक्षांत समारोह में गौरव को सम्मानित करने की योजना बना रहे हैं।’’

‘एबीसी न्यूज’ की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंटले विश्वविद्यालय ने एक बयान में कहा, ‘‘गौरव के परिवार, दोस्तों और प्रियजन के साथ हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। स्थानीय अधिकारी जांच कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गौरव बालकनी से दुर्घटनावश गिर गया।’’

इसमें कहा गया, ‘‘हम उसके परिवार की निजता का सम्मान करते हुए संबंधित जानकारी साझा करेंगे। यह हमारे समुदाय के लिए बहुत बड़ी त्रासदी है...।’’

‘एबीसी न्यूज’ की रिपोर्ट में कहा गया है कि जयसिंह मैसाचुसेट्स के श्रूजबरी का मूल निवासी था और डेल्टा सिग्मा पाई बिरादरी के साथ-साथ संस्थान के दक्षिण एशियाई छात्र संघ का सदस्य भी था।

‘रॉयल बहामास पुलिस’ बल ने एक बयान में कहा कि 11 मई को पुलिस ने ‘पैराडाइज आइलैंड’ पर एक पुरुष की मौत के मामले की जांच शुरू की। शुरुआती खबरों के अनुसार पुलिस ने कहा कि रात 10 बजे के आसपास छात्र होटल के अपने कमरे में अन्य छात्रों के साथ था। उसने बताया कि वह बालकनी से शायद दुर्घटनावश गिर गया और निचले तल पर अचेत अवस्था में पाया गया।

STORY | Indian-origin college student from US dies in Bahamas



READ: https://t.co/aklhvHnbyHpic.twitter.com/YzDkwWAScd