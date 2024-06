Pakistan vs Canada T20 World Cup 2024: जीत की जरूरत थी, बाबर ने कहा- 15 गेंद रहते कनाडा पर जीत हासिल की, नेट रन रेट -0.150 से 0.191 हो गया

Highlights Pakistan vs Canada T20 World Cup 2024: अमेरिका (0.626) से ज्यादा नेट रन रेट करने के लिए इसे 13.5 ओवर में हासिल करना था। Pakistan vs Canada T20 World Cup 2024: आयरलैंड के खिलाफ 16 जून को होने वाले मैच में जीतने के साथ उम्मीद करनी होगी कि अमेरिका अपने दोनों मैच हार जाये। Pakistan vs Canada T20 World Cup 2024: हमारे जेहन में नेट रन रेट की बात थी लेकिन पिच के कारण मुश्किल हुई।

Pakistan vs Canada T20 World Cup 2024: पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने मंगलवार को यहां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ग्रुप ए मैच में कनाडा को सात विकेट से हराने के बाद कहा कि नेट रन रेट की बात उनके जेहन में थी लेकिन पिच ने इसे मुश्किल बना दिया। बाबर ने कहा, ‘‘हमें इस जीत की जरूरत थी। हमने गेंदबाजी में अच्छी शुरूआत की। ’’ पाकिस्तान को अपना नेट रन रेट पॉजिटिव करने के लिए इस लक्ष्य को 19.1 ओवर में हासिल करने की जरूरत थी। उसे अमेरिका (0.626) से ज्यादा नेट रन रेट करने के लिए इसे 13.5 ओवर में हासिल करना था। पर पाकिस्तान ने 15 गेंद रहते कनाडा पर जीत हासिल की जिससे अब उसका नेट रन रेट -0.150 से 0.191 हो गया है।

Pakistan’s #T20WorldCup 2024 campaign remains alive and kicking!



Mohammad Amir and Mohammad Rizwan inspire a win vs Canada in New York 🫡#PAKvCAN | 📝: https://t.co/Z7wC9upObMpic.twitter.com/qnxvWiEXKx — ICC (@ICC) June 11, 2024

लेकिन अब भी वह अमेरिका से पीछे है और अगले दौर में जगह बनाने के लिए उसे आयरलैंड के खिलाफ 16 जून को होने वाले मैच में जीतने के साथ उम्मीद करनी होगी कि अमेरिका अपने दोनों मैच हार जाये। बाबर ने कहा, ‘‘हमारे जेहन में नेट रन रेट की बात थी लेकिन पिच के कारण मुश्किल हुई। ’’

What a performance from Mohammad Amir 🔥



Pakistan’s left-armer was in sublime form in Nassau County.



Highlights ➡️ https://t.co/Ep8ZgrHPij#T20WorldCup | #PAKvCANpic.twitter.com/IYkNSFArNM — ICC (@ICC) June 12, 2024

Leading the points, and Pakistan to victory 🇵🇰🏏



Play the official #T20WorldCup Fantasy for the chance to win exclusive prizes 🏆



Build your team now 👉 https://t.co/qnLx0IGbo6pic.twitter.com/z93J70n3iK — ICC (@ICC) June 11, 2024