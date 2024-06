T20 World Cup 2024: 17 ओवर और 72 पर ढेर, 86 गेंद पहले 9 विकेट से मारी बाजी, बेबी टीम नामीबिया को ऑस्ट्रेलिया ने कूट डाला, 'सुपर-8' में जगह पक्की

Highlights T20 World Cup 2024: ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को मात्र 72 रन पर ढेर कर दिया। T20 World Cup 2024: ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 5.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। T20 World Cup 2024: ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श क्रमशः 34 और 18 रन बनाकर नाबाद रहे।

T20 World Cup 2024: ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में नामीबिया को नौ विकेट से हराकर टी20 विश्व कप के सुपर 8 चरण के लिए क्वालीफाई किया। ऑस्ट्रेलिया ने बेबी टीम नामीबिया को 17 ओवर में 72 पर ढेर किया और फिर 86 गेंद पहले बाजी मार ली। 72 रन पर आउट करने के लिए बेहतरीन गेंदबाजी प्रदर्शन किया। ट्रेविस हेड और कप्तान मिशेल मार्श क्रमश: 34 और 18 रन बनाकर नाबाद रहे और 5.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। डेविड वार्नर 20 रन बनाकर आउट हुए। जोश हेजलवुड ने सलामी बल्लेबाजों माइकल वैन लिंगेन और निको डेविन को आउट किया।

Australia are through to the Second Round of #T20WorldCup 2024 after comprehensive win over Namibia 💪 📝 #AUSvNAM : https://t.co/eVtK52GD6d pic.twitter.com/1Q6mK5MGap

57 नामीबिया(17/3) बनाम ऑस्ट्रेलिया(74/1) नॉर्थ साउंड 2024

55 स्कॉटलैंड (27/2) बनाम नामीबिया(82/2) दुबई 2021

48 ऑस्ट्रेलिया(35/3) बनाम वेस्टइंडीज(83/0) द ओवल 2009

74/1 ऑस्ट्रेलिया बनाम नामीबिया नॉर्थ साउंड 2024

74/2 बनाम इंग्लैंड ब्रिजटाउन 2024

67/2 बनाम बांग्लादेश दुबई 2021

63/0 बनाम एसएल दुबई 2021

62/0 बनाम बांग्लादेश केप टाउन 2007

62/1 बनाम WI कोलंबो आरपीएस 2012

90 श्रीलंका बनाम नीदरलैंड, चैटोग्राम 2014

86 ऑस्ट्रेलिया बनाम नामीबिया, नॉर्थ साउंड 2024

82 ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश, दुबई 2021

81 भारत बनाम स्टॉटलैंड, दुबई 2021

77 श्रीलंका बनाम नीदरलैंड, शारजाह 2021।

ऑस्ट्रेलिया लेग स्पिनर एडम जंपा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए केवल 12 रन देकर चार विकेट झटके, जिससे नामीबिया टीम टी-20 अंतरराष्ट्रीय में अपने न्यूनतम स्कोर पर आउट हो गई। गेरहार्ड इरास्मस ने नामीबिया के लिए 43 गेंदों पर 36 रन बनाये। एडम ज़म्पा को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया।

Green and gold dominate the points 🟢🟡



Play the official #T20WorldCup Fantasy for the chance to win exclusive prizes 🏆



Build your team now 👉 https://t.co/IUrFEAGXBZpic.twitter.com/6GeUH4JWnx