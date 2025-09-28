IND vs PAK: शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ ने एशिया कप फाइनल में भारत के राष्ट्रगान का किया अपमान

प्रोटोकॉल के अनुसार, दोनों टीमों के खिलाड़ी जहाँ सावधान की मुद्रा में खड़े थे, वहीं कैमरों ने शाहीन और हारिस को भारत के राष्ट्रगान के दौरान यूँ ही बातें करते हुए कैद कर लिया—यह हरकत तेज़ी से वायरल हो गई और इसे "अपमानजनक" करार दिया गया।

नई दिल्ली: रविवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 के फाइनल में एक और तूफान आ गया, जब पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ एक नए विवाद के केंद्र में आ गए। ब्लॉकबस्टर मुकाबले के शुरू होने से कुछ पल पहले, दोनों टीमें राष्ट्रगान के लिए कतार में खड़ी हो गईं। पहले पाकिस्तान का राष्ट्रगान बजा, उसके बाद भारत का। 

प्रोटोकॉल के अनुसार, दोनों टीमों के खिलाड़ी जहाँ सावधान की मुद्रा में खड़े थे, वहीं कैमरों ने शाहीन और हारिस को भारत के राष्ट्रगान के दौरान यूँ ही बातें करते हुए कैद कर लिया—यह हरकत तेज़ी से वायरल हो गई और इसे "अपमानजनक" करार दिया गया। इस घटना ने पहले से ही हाई-वोल्टेज फाइनल मुकाबले में तनाव और बढ़ा दिया है। यह घटना एक और विवाद के बाद हुई।

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ "नो हैंडशेक" नीति पर कायम रहे। टॉस के समय, सूर्यकुमार ने प्रसारणकर्ता रवि शास्त्री से हाथ मिलाया, लेकिन पूर्व पाकिस्तानी कप्तान वकार यूनिस को जानबूझकर नज़रअंदाज़ किया। टूर्नामेंट के पहले ग्रुप चरण और सुपर 4 मुकाबलों की तरह, उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से पारंपरिक हाथ मिलाने से भी परहेज किया।

टॉस भी एक अनोखे अंदाज़ में हुआ, जिसमें शास्त्री ने भारतीय कप्तान का इंटरव्यू लिया और वकार ने पाकिस्तानी कप्तान का। भारत के लिए, शाम की शुरुआत भी एक बड़े झटके के साथ हुई जब कप्तान सूर्यकुमार ने टॉस के समय पुष्टि की कि स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक छोटी सी चोट के कारण बाहर हो गए हैं। 

पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैचों में अपना दमखम दिखाने वाले पांड्या की अनुपस्थिति भारतीय टीम में एक बड़ा खालीपन छोड़ गई है। मैच से पहले हाथ मिलाने, राष्ट्रगान के शिष्टाचार और टीम चयन को लेकर हुए विवादों के कारण, एक भावनात्मक समापन के लिए मंच तैयार था।
 

