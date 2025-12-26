Year Ender 2025: ऑपरेशन सिंदूर से लेकर एशिया कप तक..., भारत-पाक के बीच इस साल हुए कई विवाद

Year Ender 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच साल 2025 में कई विवाद हुए, जिसने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। चैंपियंस ट्रॉफी से लेकर एशिया कप 2025 तक, भारत और पाकिस्तान के बीच कई रोमांचक मैच खेले गए, लेकिन दोनों टीमें एक-दूसरे से भिड़ती हुई दिखीं। आइए 2025 में क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 10 बड़े विवादों पर नज़र डालते हैं, जिन्होंने खूब सुर्खियां बटोरीं।

एशिया कप विवाद

क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के कप्तानों ने एक-दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। हाथ न मिलाने का फैसला पहलगाम हमले के बाद लिया गया था और यह महिला टीम के साथ-साथ U-19 टीम में भी जारी रहा। विवाद इतना बढ़ गया कि एशिया कप फाइनल के दौरान जब भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, तो वह बेशर्मी से ट्रॉफी लेकर भाग गए।

चैंपियंस ट्रॉफी विवाद

भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और PCB वेन्यू न बदलने पर अड़ा रहा। यह विवाद कुछ महीनों तक चलता रहा, जिसके बाद ICC ने दखल दिया और टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में आयोजित किया गया, जिसका मतलब था कि भारत ने अपने सभी मैच UAE में खेले।

महिला विश्व कप में टॉस विवाद

महिला वनडे विश्व कप 2025 के भारत बनाम पाकिस्तान मैच में टॉस को लेकर एक बड़ी गलती हुई। पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना ने "टेल्स" कहा, लेकिन सिक्का "हेड्स" पर गिरा, इसके बावजूद मैच रेफरी ने टॉस पाकिस्तान की कप्तान को दे दिया, लेकिन फातिमा सना ने अपना फैसला ठीक नहीं किया।

अभिषेक शर्मा-हारिस रऊफ के बीच तीखी बहस

एशिया कप के दौरान अभिषेक शर्मा और हारिस रऊफ के बीच तीखी बहस हुई और यह इतनी बढ़ गई कि अंपायरों को दखल देना पड़ा। यह घटना तब हुई जब रऊफ ने बाउंसर फेंकी और अभिषेक से कुछ कहते हुए दिखे, जिससे भारतीय बल्लेबाज गुस्सा हो गया।

अंडर-19 एशिया कप ट्रॉफी विवाद

U-19 एशिया कप में भारतीय कप्तान आयुष म्हात्रे और पाकिस्तान के कप्तान फरहान यूसुफ ने एक-दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। किसी भी कप्तान ने हाथ नहीं मिलाया। माना जा रहा है कि यह विवाद भविष्य में भी जारी रह सकता है।

Web Title: Year Ender 2025 From Asia Cup India and Pakistan have had several controversies this year