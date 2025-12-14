Year Ender 2025: क्रिकेट की दुनिया में भारत के लिए ये साल रहा शानदार, खिलाड़ियों ने रचा इतिहास

Year Ender 2025: इस साल पुरुषों और महिलाओं के क्रिकेट के कई बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुए, जिसमें दोनों कैटेगरी में भारतीय टीमों का दबदबा देखने को मिला। जहां भारतीय पुरुष नेशनल क्रिकेट टीम ICC WTC 2023-25 ​​से चूक गई, वहीं भारतीय महिला नेशनल क्रिकेट टीम ने सभी उम्र और कैटेगरी में वर्ल्ड कप जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस आर्टिकल में, हम नीचे भारत के पुरुष और महिला क्रिकेट की प्रमुख क्रिकेट उपलब्धियों पर नज़र डालते हैं।

ICC महिला U19 T20 वर्ल्ड कप 2025

साल की शुरुआत भारत की महिला अंडर-19 टीम द्वारा ICC U19 T20 वर्ल्ड कप का सफलतापूर्वक बचाव करने के साथ हुई। निकी प्रसाद की कप्तानी में, भारत ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और अजेय रहा, जिसमें गोंगाडी तृषा और वैष्णवी शर्मा ने क्रमशः बल्ले और गेंद से टीम का नेतृत्व किया।

एशिया कप 2025

रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा के बिना पहली बड़ी T20I प्रतियोगिता में मौजूदा 20-ओवर के चैंपियन भारत ने सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में एशिया कप 2025 जीता और अपने दिग्गजों के बिना लिटमस टेस्ट पास किया। भारत ने सभी सात मैच जीते, जिसमें मेन इन ब्लू ने अपने कट्टर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को फाइनल सहित तीन बार हराया, और इस तरह रिकॉर्ड नौवां एशिया कप खिताब जीता।

ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025

ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 की निराशा के बाद, कप्तान रोहित शर्मा और नए कोच गौतम गंभीर ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतकर भारत के ICC खिताब के सूखे को खत्म किया, वह भी शानदार तरीके से। भारत की पुरुष नेशनल क्रिकेट टीम अजेय रही और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान जैसे विरोधियों को हराकर अपना दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता।

ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप 2025

भारतीय क्रिकेट के लिए शानदार रहा, जिसमें भारत की ब्लाइंड महिला राष्ट्रीय टीम पहली बार ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप ट्रॉफी घर ले आई। भारत ने पहले एडिशन में नेपाल को एकतरफा मुकाबले में हराकर जीत हासिल की, और टूर्नामेंट में पहले पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को भी हराया था।

ICC महिला ODI वर्ल्ड कप 2025

पिछले एडिशन में करीबी हार से उबरने की कोशिश करते हुए, हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय महिला नेशनल टीम ICC महिला CWC 2025 में एक ही लक्ष्य के साथ उतरी: देश को उसका पहला खिताब दिलाना। शुरुआती झटकों के बावजूद, भारत ने खुद को संभाला और नॉकआउट और ग्रुप मैचों में कई व्यक्तिगत शानदार प्रदर्शनों की बदौलत टूर्नामेंट के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया, जिससे शिखर मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबला तय हुआ। एक रोमांचक फाइनल में, दीप्ति शर्मा और शैफाली वर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारत को मुश्किलों से उबरने और अपना पहला ICC महिला विश्व कप खिताब जीतने में मदद मिली।