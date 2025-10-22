BCCI ने मोहसिन नकवी को एशिया कप 2025 ट्रॉफी न लौटाने पर ICC से शिकायत करने की दी चेतावनी

बीसीसीआई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को आधिकारिक शिकायत भेजकर मामले को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है।

BCCI ने मोहसिन नकवी को एशिया कप 2025 ट्रॉफी न लौटाने पर ICC से शिकायत करने की दी चेतावनी

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के प्रमुख मोहसिन नकवी को औपचारिक रूप से पत्र लिखकर एशिया कप 2025 की ट्रॉफी तुरंत भारत को लौटाने की मांग की है। यह पत्र एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद उठे विवाद के बाद लिखा गया है, जहाँ भारतीय टीम ने मैच के बाद के प्रेजेंटेशन के दौरान नकवी से ट्रॉफी और पदक लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नकवी ट्रॉफी और पदक अपने साथ दुबई स्थित एसीसी कार्यालय ले गए, जिससे विवाद और बढ़ गया।

एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि वे फिलहाल नकवी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो बीसीसीआई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) को आधिकारिक शिकायत भेजकर मामले को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। सैकिया ने ज़ोर देकर कहा कि बोर्ड चरणबद्ध प्रक्रिया का पालन कर रहा है और इस मुद्दे को दृढ़ता से उठाने के लिए प्रतिबद्ध है।

मोहसिन नक़वी ने एशिया कप ट्रॉफी क्यों नहीं सौंपी?

यह विवाद भारत द्वारा दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव का हवाला देते हुए, एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी, नक़वी से ट्रॉफी स्वीकार न करने के फैसले से उपजा है। भारतीय खिलाड़ियों के इनकार के कारण नक़वी ने पारंपरिक पुरस्कार समारोह से इनकार कर दिया, जिससे मैच के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और मैच में देरी हुई। 30 सितंबर को एसीसी की बैठक में, बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने नक़वी के इस कदम की कड़ी निंदा की और कहा कि ट्रॉफी आधिकारिक तौर पर भारतीय टीम को सौंपी जानी चाहिए और एसीसी के पास ही रहनी चाहिए।

एसीसी सदस्य बोर्डों से माफ़ी मांगने के बावजूद, नक़वी अपने रुख पर अड़े रहे और ज़ोर देकर कहा कि भारतीय कप्तान को ट्रॉफी लेने के लिए दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाना होगा। बीसीसीआई ने तुरंत इस शर्त को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कप्तान को उस ट्रॉफी के लिए दुबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जो मैदान पर ही प्रदान की जानी चाहिए थी।

