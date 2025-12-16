ACC U-19 Asia Cup: 26 गेंद, 50 रन, 5 चौके और 3 छक्के?, एक और तोड़फोड़ प्रदर्शन, मलेशिया ने खिलाफ कमाल की पारी

Highlights ACC U-19 Asia Cup: वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार पारी खेलते हुए अर्धशतक पूरा किया। ACC U-19 Asia Cup: इस दौरान 5 चौके और 3 छक्के उड़ाए। ACC U-19 Asia Cup: 26 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हुए।

ACC U-19 Asia Cup: और एक और शानदार प्रदर्शन! वैभव सूर्यवंशी ने एसीसी अंडर-19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ शानदार अर्धशतक बनाकर कमाल किया। 26 गेंद में 50 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान 5 चौके और 3 छक्के उड़ाए। मंगलवार को एसीसी अंडर-19 एशिया कप में मलेशिया के खिलाफ भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार पारी खेलते हुए अर्धशतक पूरा किया। दुबई के सेवन स्टेडियम में मलेशिया द्वारा पहले बल्लेबाजी करने के लिए कहे जाने पर सूर्यवंशी ने मात्र 25 गेंदों में 200 के स्ट्राइक रेट से अपना अर्धशतक पूरा किया।

🚨Toss🚨



India U19 have been asked to bat first by Malaysia U19.



Updates ▶️ https://t.co/mKbJZlZcj9#MensU19AsiaCup2025pic.twitter.com/UONA4csEEr — BCCI (@BCCI) December 16, 2025

14 वर्षीय खिलाड़ी को टी20 विश्व कप टीम में शामिल किया जाएगा। वैभव सूर्यवंशी ने इस साल की शुरुआत में आईपीएल में रिकॉर्ड शतक बनाया था। सूर्यवंशी ने कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ पारी की शुरुआत की, जिन्होंने 7 गेंदों में 14 रन जोड़े, जिसके बाद नागिनेश्वरन सथनाकुमारन ने उन्हें पवेलियन वापस भेज दिया।