एशिया कप की ट्रॉफी सौंपने के लिए एसीसी ने भारत को 'नवंबर समारोह' का प्रस्ताव दिया

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी को एक औपचारिक पत्र लिखकर एशिया कप ट्रॉफी सौंपने का अनुरोध किया है। एसीसी ने मंगलवार को भारतीय बोर्ड को जवाब देते हुए प्रस्ताव दिया कि वे नवंबर के पहले हफ़्ते में दुबई में ट्रॉफी वितरण समारोह आयोजित करेंगे।

जियो न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंदरूनी सूत्रों ने खुलासा किया है कि एसीसी अगले महीने एक समारोह में एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपने को तैयार है। एसीसी ने कथित तौर पर बीसीसीआई से कहा, "अगर आप ट्रॉफी चाहते हैं, तो हम एक समारोह आयोजित कर सकते हैं जहाँ आप इसे प्राप्त कर सकते हैं।"

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पिछले महीने दुबई में हुए फाइनल में पाकिस्तान पर जीत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री नकवी से एशिया कप ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद से यह ट्रॉफी एसीसी मुख्यालय में ही है। इस इनकार के बाद, नकवी एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए ट्रॉफी लेकर चले गए।

भारतीय टीम का यह फैसला एशिया कप 2025 के पहले दो मैचों के दौरान मैदान पर तनाव के बीच आया, जब सूर्यकुमार और उनके साथियों ने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के सम्मान में अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था।

एशिया कप ट्रॉफी विवाद पर बीसीसीआई को मिला समर्थन

पीटीआई की एक अलग रिपोर्ट में बताया गया है कि बीसीसीआई, जिसे एसीसी के अन्य सदस्य श्रीलंका और अफ़ग़ानिस्तान का समर्थन मिला है, ने एसीसी के दुबई स्थित मुख्यालय से ट्रॉफी लेने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। भारतीय बोर्ड अगले महीने होने वाली आईसीसी बैठक में इस मुद्दे को उठा सकता है।

एसीसी सूत्र ने कहा, "बीसीसीआई सचिव, बीसीसीआई के एसीसी प्रतिनिधि राजीव शुक्ला और श्रीलंका क्रिकेट और अफ़ग़ानिस्तान सहित अन्य सदस्य बोर्डों के प्रतिनिधियों ने पिछले हफ़्ते एसीसी अध्यक्ष को भारत को ट्रॉफी सौंपने के बारे में पत्र लिखा था।"

परिषद ने कहा, "लेकिन उनका जवाब था कि बीसीसीआई का कोई व्यक्ति दुबई आकर उनसे ट्रॉफी ले जाए। इसलिए यह मामला अभी तक आगे नहीं बढ़ा है। बीसीसीआई ने अपना रुख़ साफ़ कर दिया है कि वह उनसे ट्रॉफी नहीं लेगा। इसलिए इस मामले पर आईसीसी की बैठक में फ़ैसला होने की पूरी संभावना है।" आईसीसी के अध्यक्ष वर्तमान में बीसीसीआई के पूर्व सचिव जय शाह हैं।