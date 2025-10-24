सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी ने 'ट्रॉफी चोर' मोहसिन नकवी को उन्हीं के सामने कहा दहशतगर्द | VIDEO

इस्लामाबाद: एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चेयरमैन मोहसिन नकवी अभी भी ट्रॉफी अपने ऑफिस में रखे हुए हैं। नकवी इस बात पर अड़े हुए हैं कि वह ट्रॉफी सिर्फ भारतीय टीम के किसी सदस्य को ही देंगे, हो सके तो दुबई में एक सेरेमनी में। हालांकि, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) ने नकवी की मांगों को लगातार खारिज किया है, जिससे मामला अटक गया है। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें नकवी के बगल में खड़े सिंध प्रांत के गवर्नर कामरान टेसोरी ने भारत के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स किए हैं।

वीडियो में, कामरान टेसोरी को भारत के पाकिस्तान को फाइनल में हराने के बाद एशिया कप ट्रॉफी वाली घटना के बारे में बात करता हुआ सुनाई दे रहा है। सिंध गवर्नर ने इस मामले पर नक़वी के रुख की तारीफ़ की, जबकि इंडियन टीम की आलोचना की। हालांकि इस बीच वह नकवी को दहशतगर्दों की तरह बता दिया।

उन्होंने कहा, "जब ये ग्राउंड में खड़े थे और इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी, तो इन्होंने सब्र दिखाया। खड़े रहे, खड़े रहे। वे चाहते थे कि अगर ये हट जाएंगे तो हम किसी और से ले लेंगे। लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारा चेयरमैन वज़ीर-ए-दाखिला भी है। उन्होंने टीम को बाद में दहशतगर्दों की तरह हैंडल किया, ट्रॉफी गाड़ी में रखकर साथ ले आए। अब पूरा इंडिया ट्रॉफी के पीछे भाग रहा है।"

भाषण का मोटा-मोटा मतलब यह है: "जब वह ज़मीन पर खड़े थे और इंडियन टीम ट्रॉफी नहीं ले रही थी, तो उन्होंने सब्र दिखाया। वह खड़े रहे, खड़े रहे। वे (इंडियन टीम) चाहते थे कि अगर वह हट जाएं तो वे किसी और से ट्रॉफी ले लेंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि हमारे चेयरमैन वज़ीर-ए-दाखिला (गृह मंत्री) भी हैं। फिर उन्होंने टीम को दहशतगर्दों (आतंकवादियों) की तरह संभाला, ट्रॉफी कार में रखी और अपने साथ ले गए। अब पूरा भारत ट्रॉफी का पीछा कर रहा है।"

खास बात यह है कि नक़वी ने उनके भाषण के दौरान दखल नहीं दिया, जबकि कुछ बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही गईं। ACC चीफ, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन भी हैं, कुछ कमेंट्स पर मुस्कुराते हुए भी दिखे। एशिया कप ट्रॉफी का मामला अभी भी अनसुलझा है, अगले महीने होने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की मीटिंग में इसका समाधान निकलने की उम्मीद है।