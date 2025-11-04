ICC ने पाकिस्तान के हारिस रऊफ को दो मैचों के लिए किया सस्पेंड, एशिया कप विवाद के लिए सूर्यकुमार यादव पर भी जुर्माना

दुबई: भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ को यूएई में एशिया कप के दौरान आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाये पाया गया है और दोनों को मंगलवार को सजा सुनाई गई है। रऊफ को भारत के खिलाफ दो अलग-अलग घटनाओं के लिये 30-30 प्रतिशत जुर्माने की अलग-अलग सजा सुनाई गई।

इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे श्रृंखला में दो मैचों के लिये वह प्रतिबंधित रहेंगे। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। उन्हें खेल की साख को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के प्रति एकजुटता और भारतीय सशस्त्र बलों को समर्थन जताया था।

14 सितंबर को खेले गए मैच में रऊफ को भी आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया और मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया जिससे उनके नाम दो डिमेरिट अंक भी जुड़ गए। भारत के खिलाफ ही एक अन्य मैच में भी रऊफ को आईसीसी की आचार संहिता की धारा 2 . 21 के उल्लंघन का दोषी पाया गया और उन पर दो अतिरिक्त डिमेरिट अंक लगे।

जसप्रीत बुमराह पर भी एक डिमेरिट अंक लगाया गया जबकि अर्शदीप सिंह और साहिबजादा फरहान को कोई सजा नहीं सुनाई गई। सुपर 4 मैच के दौरान अर्शदीप सिंह अपने जोशीले रिएक्शन की वजह से भी सुर्खियों में रहे। उनका यह जेस्चर, जिसे कुछ दर्शकों ने हारिस रऊफ की तरफ इशारा माना, सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया।