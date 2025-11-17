Rising Stars Asia Cup 2025: माज़ सदाकत के ऑलराउंड प्रदर्शन से पाकिस्तान-ए ने भारत-ए को 8 विकेट से हराया

टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फ़ैसला करने वाली पाकिस्तान ए ने शानदार वापसी करते हुए 10वें ओवर में 91 रन पर दो विकेट गंवाने के बाद भारत ए को 136 रन पर ऑल आउट कर दिया।

By रुस्तम राणा | Updated: November 17, 2025 06:59 IST2025-11-17T06:59:22+5:302025-11-17T06:59:22+5:30

Maaz Sadaqat’s all-round brilliance helps Pakistan-A beat India-A by eight wickets | Rising Stars Asia Cup 2025: माज़ सदाकत के ऑलराउंड प्रदर्शन से पाकिस्तान-ए ने भारत-ए को 8 विकेट से हराया

Rising Stars Asia Cup 2025: माज़ सदाकत के ऑलराउंड प्रदर्शन से पाकिस्तान-ए ने भारत-ए को 8 विकेट से हराया

IND-A vs PAK-A, Rising Stars Asia Cup 2025: रविवार को दोहा में एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भारत ए की बल्लेबाज़ी में अचानक गिरावट के कारण पाकिस्तान ए के हाथों आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा। टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फ़ैसला करने वाली पाकिस्तान ए ने शानदार वापसी करते हुए 10वें ओवर में 91 रन पर दो विकेट गंवाने के बाद भारत ए को 136 रन पर ऑल आउट कर दिया।

जवाब में, पाकिस्तान ए ने 137 रनों के लक्ष्य को 40 गेंदें शेष रहते हासिल कर टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। हालाँकि, भारत ए को यूएई के खिलाफ बड़ी जीत के साथ अभियान की शुरुआत करने के बाद पहली हार का सामना करना पड़ा। सलामी बल्लेबाज़ माज़ सदाक़त ने पाकिस्तान ए के लिए नाबाद 47 गेंदों में 79 रनों की पारी खेली और अपनी बाएँ हाथ की स्पिन गेंदबाज़ी से दो विकेट लेकर अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन का अंत किया।

अपनी पारी के दौरान, सदाक़त ने सात चौके और चार छक्के लगाए और वैभव सूर्यवंशी द्वारा पॉइंट पर आसान कैच छोड़ने पर उन्हें एक जीवनदान भी मिला। पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिलने पर, युवा बल्लेबाज़ सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में 45 रनों की पारी खेली और नमन धीर ने 20 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली। 

इसके बाद गेंदबाज़ों ने पाकिस्तान को मुकाबले में वापस ला दिया। मध्यम गति के गेंदबाज़ शाहिद अज़ीज़ ने तीन ओवरों में 24 रन देकर तीन विकेट लिए। लेग स्पिनर साद मसूद और सदाक़त ने भी दो-दो विकेट लिए, जिससे भारत ने आखिरी 10 ओवरों में 45 रन पर आठ विकेट गंवा दिए। मैच के आधे समय तक स्कोर 175 से 180 के बीच था।

पिछले मैच में रिकार्ड शतक जड़ने के बाद सूर्यवंशी ने भी इसी लय को जारी रखा और अधिकतर चौके और छक्के लगाए, लेकिन अंततः डीप में आउट हो गए, जहां लांग ऑन क्षेत्ररक्षक मोहम्मद फैक ने धैर्य बनाए रखा और सूफियान मुकीम की गेंद पर शानदार कैच लपका।

सूर्यवंशी के विकेट की पुष्टि कई रीप्ले के बाद हुई और पाकिस्तान ने शानदार वापसी करते हुए भारत ए के बाकी बल्लेबाजों को रोक दिया। इस बड़ी सफलता से उत्साहित अज़ीज़, मसूद और सदाकत जैसे गेंदबाज़ों ने अनुशासन के साथ गेंदबाज़ी करते हुए भारत ए पर शिकंजा कस दिया।

Open in app
टॅग्स :IndiaAsia CupCricketभारतएशिया कपक्रिकेट