IND vs ENG T20 Series: दुनिया के पहले कप्तान रोहित शर्मा, लगातार 14 मैच जीतने का रिकॉर्ड, टेस्ट का बदला टी20 मैच में, सीरीज पर 2-0 से कब्जा

IND vs ENG T20 Series:टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय जीत दर्ज की। तीन मैचों की सीरीज में भारत ने 2-0 की बढ़त ले ली है। सीरीज का तीसरा मैच 10 जून को खेला जाएगा। टीम इंडिया ने टेस्ट मैच का बदला ले लिया। भारत ने मैच 49 रन से जीत लिया।

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में शानदार वापसी की है। दरअसल, इस बार 'हिटमैन' रोहित शर्मा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। टी20 मैच के साथ रोहित शर्मा टी20 इंटरनेशनल में लगातार 14 जीत हासिल करने वाले दुनिया के पहले कप्तान बन गए हैं।

India take an unassailable 2-0 series lead 🎉



A comprehensive performance in Edgbaston helps them win the second T20I by 49 runs.