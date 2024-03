IND vs ENG 5th Test Live: भारत बनाम इंग्लैंड 5वां टेस्ट लाइव स्कोरकार्ड, धर्मशाला के एचपीसीए क्रिकेट स्टेडियम से पल-पल अपडेट

Highlights IND VS ENG Day 1 Live: भारत vs इंग्लैंड पहला दिन, धर्मशाला से लाइव ब्लॉग IND vs ENG 5th Test, Day 3 Live: भारत बनाम इंग्लैंड 5वां मैच लाइव स्कोर, यहां देखें लाइव अपडेट

IND vs ENG 5th Test Live: भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो इतिहास रचेंगे। दोनों खिलाड़ी कल एक साथ 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। भारतीय टीम सीरीज में 3-1 से आगे है। भारतीय टीम जीत हासिल कर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में अपने स्थान को और मजबूत करने उतरेंगे।

A special landmark awaits R Ashwin in Dharamsala & his eyes are set on powering #TeamIndia to a win 👌 👌#INDvENG | @ashwinravi99 | @IDFCFIRSTBankpic.twitter.com/te9gpBCiDK — BCCI (@BCCI) March 5, 2024

LIVE

Get Latest Updates

07:21 PM IND vs ENG 5th Test: धर्मशाला में दो खिलाड़ी करेंगे कारनामा https://www.lokmatnews.in/cricket/news/ind-vs-eng-5th-test-2024-ravichandran-ashwin-jonny-bairstow-100th-test-game-will-perform-feat-in-dharamshala-histor-know-where-to-watch-live-match-and-what-time-table-b507/

07:20 PM Ravichandran Ashwin 100th Test: अश्विन जैसा कोई नहीं... https://www.lokmatnews.in/cricket/news/ravichandran-ashwin-100th-test-ind-vs-eng-5th-test-total-507-wickets-rohit-sharma-said-there-is-no-one-like-ashwin-player-of-rare-talent-no-amount-of-praise-will-be-enough-b507/