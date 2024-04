SRH vs RCB: विराट कोहली ने आईपीएल 2024 में तीसरा अर्धशतक लगाया, इस सीजन में 400 रन पूरे किए

SRH vs RCB 2024: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के बल्लेबाज विराट कोहली ने 2024 इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दौरान तीसरा अर्धशतक लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने इस आईपीएल सीजन में अब पूरे 400 रन पूरे कर लिए हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद, जयदेव उनादकट की एक धीमी बाउंसर ने कोहली को 51 रन पर आउट कर दिया।

कोहली पुल शॉट के लिए गए लेकिन गेंद सीधे डीप स्क्वायर लेग पर जा लगी। स्टार बल्लेबाज 43 गेंदों पर 51 रन बनाकर आउट हो गया। गुरुवार के मैच में विराट कोहली ने 37 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। रजत पाटीदार के 20 गेंदों पर 50 रन बनाकर आउट होने के बाद कोहली ने एक छोर मजबूती से थामे रखा।

