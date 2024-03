Ravichandran Ashwin 100th Test: अश्विन जैसा कोई नहीं, दुर्लभ प्रतिभा का खिलाड़ी, रोहित ने कहा- जितनी भी प्रशंसा की जाए कम, 507 विकेट रिकॉर्ड

Highlights किसी भी खिलाड़ी के लिए 100 टेस्ट मैच खेलना बड़ी उपलब्धि होती है। अश्विन के नाम पर अभी टेस्ट क्रिकेट में 507 विकेट दर्ज हैं। पिछले पांच-सात वर्षों में उसके प्रदर्शन को देखिए।

Ravichandran Ashwin 100th Test IND vs ENG 5th Test: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने की तैयारी में लगे रविचंद्रन अश्विन को दुर्लभ प्रतिभा का खिलाड़ी करार देते हुए बुधवार को यहां कहा कि इस ऑफ स्पिनर की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी। भारत पांच मैच की सीरीज में पहले ही 3-1 से अजेय बढ़त हासिल कर चुका है तथा इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार से यहां शुरू होने वाले पांचवां और अंतिम टेस्ट मैच के परिणाम का सीरीज के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यह मैच अश्विन और इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का 100वां टेस्ट मैच होगा जिससे यह महत्वपूर्ण बन गया है। रोहित ने मैच की पूर्व संध्या पर संवाददाताओं से कहा,‘किसी भी खिलाड़ी के लिए 100 टेस्ट मैच खेलना बड़ी उपलब्धि होती है।

