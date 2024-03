IND vs ENG Score updates: टेस्ट कैप पहनने वाले 314 खिलाड़ी पडिक्कल, अश्विन और बेयरस्टो को किया सम्मानित, देखें अब तक अपडेट

Highlights इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो यहां अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हैं। भारत ने कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को पदार्पण का मौका दिया। 2023-24 घरेलू सत्र शानदार रहा।

IND vs ENG Live Score updates, 5th Test Day 1: गुरुवार को धर्मशाला में भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट शुरू हो गया है। देवदत्त पडिक्कल ने डेब्यू किया और टेस्ट कैप पहनने वाले 314वें भारतीय बन गए। इंग्लैंड ने गुरुवार को यहां भारत के खिलाफ पांचवें और अंतिम टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अनुभवी भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन और इंग्लैंड के बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो यहां अपना 100वां टेस्ट खेल रहे हैं। भारत ने कर्नाटक के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल को पदार्पण का मौका दिया जिनके लिए 2023-24 घरेलू सत्र शानदार रहा।

वह चोटिल रजत पाटीदार की जगह एकादश में आए हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने बताया कि पाटीदार को बुधवार को यहां ट्रेनिंग के दौरान बाएं टखने में चोट लग गई। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, ‘‘छह मार्च 2024 को टीम इंडिया के अभ्यास सत्र के दौरान रजत पाटीदार के बाएं टखने में चोट लग गई।

Test Cap number 3⃣1⃣4⃣



Congratulations to Devdutt Padikkal who is all set to make his Test Debut!



Go well @devdpd07



March 7, 2024

मैच की सुबह उनके टखने में सूजन आ गई और वह पांचवें टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे।’ रांची में चौथे टेस्ट में टीम प्रबंधन द्वारा आराम दिए जाने के बाद प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी हुई है। वह आकाश दीप की जगह टीम में आए हैं। भारत ने सीरीज में 3-1 की विजयी बढ़त बना रखी है।

A look at #TeamIndia's Playing XI for the 5th and final #INDvENG Test!



Devdutt Padikkal makes his Test Debut



March 7, 2024