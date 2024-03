IND vs ENG 5th Test: धर्मशाला में दो खिलाड़ी करेंगे कारनामा, 100वां टेस्ट खेल रचेंगे इतिहास, जानें कहां देखें लाइव मैच और क्या है टाइम टेबल

Highlights आर अश्विन और जॉनी बेयरस्टो के लिए 100वां टेस्ट है। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे शुरू होगा। जीत कर घरेलू धरती पर अपना शानदार रिकार्ड बरकरार रखा।

IND vs ENG 5th Test: भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो इतिहास रचेंगे। दोनों खिलाड़ी कल एक साथ 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे। भारतीय टीम सीरीज में 3-1 से आगे है। भारतीय टीम जीत हासिल कर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप में अपने स्थान को और मजबूत करने उतरेंगे। रजत पाटीदार प्रथम श्रेणी में 40 की औसत के बावजूद अब तक तीन टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। उम्मीद कर रहे होंगे कि सीरीज का अंत शानदार होगा। हालांकि देवदत्त पडिक्कल, भी विकल्प हो सकते हैं। जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। पिछले मैच में आराम मिलने के बाद बुमराह पांचवें टेस्ट के लिए प्लेइंग इलेवन में वापस आएंगे। आकाश दीप या मोहम्मद सिराज में से एक और मैच मिल सकता है। मैच भारतीय समयानुसार सुबह 9.30 बजे शुरू होगा।

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), जसप्रीत बुमराह (उप कप्तान), यशस्वी जयसवाल, शुभमन गिल, रजत पाटीदार, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, केएस भरत , देवदत्त पडिक्कल, आर अश्विन, रविंद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मो. सिराज, मुकेश कुमार, आकाश दीप।

इंग्लैंड: बेन स्टोक्स (कप्तान), जेम्स एंडरसन, जॉनी बेयरस्टो, शोएब बशीर, जैक क्रॉली, बेन डकेट, बेन फोक्स (विकेटकीपर), टॉम हार्टले, ओली पोप, जो रूट, मार्क वुड।

पिछले तीन मैच में जीत से सीरीज में अजेय बढ़त हासिल करने वाली भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ गुरुवार से यहां शुरू होने वाले पांचवें और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच को अपने स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के लिए यादगार बनाने की कोशिश करेगी जिनका यह 100वां टेस्ट मैच होगा। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो का भी यह 100वां टेस्ट मैच होगा और उनकी टीम भी जीत के साथ अपने अभियान का समापन करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने रांची में चौथा टेस्ट मैच जीत कर घरेलू धरती पर अपना शानदार रिकार्ड बरकरार रखा।

